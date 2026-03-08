Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Foden đẩy Man City vào thế khó

  • Chủ nhật, 8/3/2026 00:03 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Phong độ thiếu ổn định của Phil Foden khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa anh và Manchester City được dự báo không hề dễ dàng.

Foden đang có mùa giải kém nổi bật nhất trong những năm gần đây

Foden từ lâu được xem là niềm tự hào của lò đào tạo Manchester City. Tiền vệ người Anh trưởng thành từ học viện CLB, sớm được Pep Guardiola trao cơ hội và được đánh giá là một trong những tài năng nổi bật nhất của bóng đá Anh.

Tuy nhiên, phong độ của Foden trong những tháng gần đây không còn ổn định như trước. Theo The Athletic, những màn trình diễn thất thường của cầu thủ khiến ban lãnh đạo Man City phải cân nhắc kỹ khi bước vào cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng.

Nội bộ Man City dự đoán các cuộc thương lượng hợp đồng sắp tới sẽ không đơn giản. Sự thiếu ổn định về mặt phong độ khiến quá trình đàm phán trở nên phức tạp hơn so với kỳ vọng ban đầu.

Cá nhân Foden vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ HLV Pep Guardiola. Chiến lược gia người Tây Ban Nha luôn đánh giá cao tiền vệ sinh năm 2000. Trong nhiều mùa giải, Guardiola thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của Foden trong hệ thống chiến thuật của Man City.

Cả hai phía được cho là vẫn hướng tới mục tiêu tiếp tục gắn bó trong tương lai. Vấn đề nằm ở chỗ những điều khoản mới phải phản ánh đúng vai trò và phong độ hiện tại của Foden.

Thái Viên

Phil Foden Manchester City Pep Guardiola

