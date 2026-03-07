Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Man City muốn chi 90 triệu bảng cho Anderson

  • Thứ bảy, 7/3/2026 09:54 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tiền vệ Elliot Anderson của Nottingham Forest đang thu hút sự quan tâm của nhiều ông lớn Premier League.

Elliot Anderson đang trở thành một trong những cái tên được chú ý trên thị trường chuyển nhượng Premier League. Tiền vệ của Nottingham Forest được cho là đã có những định hướng nhất định cho tương lai, trong bối cảnh nhiều CLB lớn đang theo dõi sát phong độ của anh.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anderson ghi 4 bàn sau 78 lần ra sân cho Nottingham Forest. Riêng mùa giải 2025/26, tiền vệ 23 tuổi có 2 bàn thắng cùng 3 kiến tạo sau 37 trận trên mọi đấu trường.

Phong độ ổn định của Anderson tiếp tục được thể hiện trong trận hòa 2-2 của Nottingham Forest trước Manchester City ở vòng 29 Premier League hôm 6/3. Tiền vệ này ghi bàn ngay tại sân Etihad, góp công giúp đội bóng của mình giành lại một điểm trước đối thủ đang cạnh tranh chức vô địch.

Màn trình diễn đó càng khiến Anderson nhận được nhiều sự chú ý từ các CLB lớn. Theo talkSPORT, Manchester City đẩy mạnh sự quan tâm dành cho tiền vệ người Anh và sẵn sàng chi đậm để đánh bại các đối thue cạnh tranh. Anh được xem là phương án tiềm năng nếu Rodri rời đội bóng để trở lại thi đấu tại Tây Ban Nha.

Bên cạnh Manchester City, Manchester United và Liverpool cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình của Anderson. Tuy nhiên, theo nhà báo Sebastien Vidal, bản thân cầu thủ này đang hướng sự quan tâm nhiều hơn về phía Man City.

Nguồn tin này cũng cho biết Nottingham Forest định giá Anderson khoảng 90 triệu bảng. Mức giá cao cho thấy vai trò quan trọng của tiền vệ trẻ trong đội hình, đồng thời khẳng định Forest sẽ không dễ dàng để anh ra đi. Song với Man City, họ được cho là có thể đáp ứng con số này.

Trước những đồn đoán về tương lai, Anderson vẫn giữ thái độ khá thận trọng. Trong một chia sẻ gần đây, anh cho biết bản thân chỉ tập trung thi đấu và cống hiến cho Nottingham Forest.

Dù vậy, với phong độ ổn định cùng sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, Anderson nhiều khả năng sẽ sớm có bến đỗ mới ở Premier League trong hè 2026.

Đào Trần

Anderson Elliot Anderson Nottingham Forest Manchester City

