Man City chao đảo ở thời điểm then chốt

Hai bàn thắng của Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson giúp Nottingham Forest cầm hòa Manchester City 2-2, kết quả có thể trở thành bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Premier League.

Một đội bóng đang chiến đấu để trụ hạng đã khiến cục diện cuộc đua vô địch Premier League thay đổi. Nottingham Forest rời Etihad với trận hòa 2-2, trong khi Manchester City mất thêm hai điểm quan trọng. Cùng lúc đó, Arsenal thắng Brighton 1-0 và nới rộng khoảng cách lên 7 điểm.

Khoảng cách ấy chưa phải dấu chấm hết cho cuộc đua. Tuy nhiên, nó đủ để khiến áp lực dồn lên Manchester City lớn hơn bao giờ hết.

Khi khoảng cách mong manh bắt đầu sụp đổ

Vấn đề của đội bóng Pep Guardiola nằm ở sự mong manh. Man City mùa này không còn hình ảnh nghiền nát đối thủ như nhiều năm trước. Họ vẫn thắng, nhưng phần lớn là những chiến thắng sát nút.

Gần 40% số trận thắng tại Premier League của Manchester City mùa này đến với cách biệt một bàn. Đây là tỷ lệ cao nhất của họ kể từ mùa 2012/13. Những chiến thắng mong manh luôn tiềm ẩn rủi ro. Khi khoảng cách quá nhỏ, chỉ cần một khoảnh khắc sai lầm, mọi thứ có thể sụp đổ.

Trận đấu với Nottingham Forest chính là ví dụ điển hình.

Manchester City mở tỷ số nhờ Antoine Semenyo và tưởng như đã kiểm soát trận đấu. Tuy nhiên, Nottingham Forest không chấp nhận vai trò nạn nhân. Họ chơi kiên nhẫn, phòng ngự chắc chắn và chờ đợi khoảnh khắc phản công.

Man City giờ không còn quá áp đảo các đối thủ.

Khoảnh khắc đó đến từ Morgan Gibbs-White. Bị Ruben Dias áp sát phía sau và gần như không còn góc dứt điểm, tiền vệ người Anh tung cú đánh gót đầy ngẫu hứng đánh bại Gianluigi Donnarumma. Đó là một pha bóng mang đậm bản năng của cầu thủ tấn công.

Rodri sau đó đưa Manchester City vượt lên lần nữa bằng cú đánh đầu từ tình huống phạt góc. Nhưng Forest vẫn không bỏ cuộc.

Elliot Anderson, cái tên ít được chú ý hơn, trở thành người hùng tiếp theo. Sau pha phối hợp với Callum Hudson-Odoi, tiền vệ người Anh tung cú dứt điểm gọn gàng vào góc xa, mang về bàn gỡ 2-2.

Hai bàn thắng ấy không chỉ giúp Forest giành một điểm quý giá. Chúng còn khiến cuộc đua vô địch trở nên khó khăn hơn với Manchester City.

Sự lung lay đã xuất hiện ở Man City.

Pep Guardiola gần như không muốn nói nhiều sau trận. Khi được hỏi đội bóng cần cải thiện điều gì, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Ghi bàn”.

Một câu nói đơn giản, nhưng phản ánh rõ vấn đề của Man City.

Hai cái tên khiến Manchester City phải suy nghĩ

Điều thú vị nằm ở chỗ những người làm khó Manchester City lại chính là các mục tiêu chuyển nhượng của họ.

Morgan Gibbs-White và Elliot Anderson đều được xem là những cái tên Man City theo dõi trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Và nếu điều đó trở thành hiện thực, họ có thể xuất hiện tại City Football Academy trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến tương lai, cả hai vừa khiến đội bóng của Pep Guardiola trả giá.

Gibbs-White từ lâu đã được đánh giá là một trong những tiền vệ tấn công giàu sáng tạo nhất của bóng đá Anh. Anh có khả năng tìm khoảng trống, giữ nhịp và tạo ra khoảnh khắc bất ngờ. Bàn thắng tại Etihad là minh chứng rõ ràng.

Haaland tịt ngòi trong ngày Man City hoà Forest.

Trong khi đó, Elliot Anderson mang đến nguồn năng lượng và sự trực diện. Tiền vệ này hoạt động không biết mệt, sẵn sàng tranh chấp và cũng rất quyết đoán khi có cơ hội dứt điểm.

HLV Vitor Pereira thừa nhận từng nghĩ phải thay Anderson ở phút 60 hoặc 70 vì lo ngại vấn đề thể lực. Nhưng tiền vệ người Anh khiến ông bất ngờ khi duy trì cường độ thi đấu đến tận cuối trận.

Forest không chỉ ghi hai bàn. Họ còn phòng ngự đầy kỷ luật trong những phút cuối. Savinho có cơ hội vàng ở pha bóng cuối cùng, nhưng cú dứt điểm của anh bị Murillo phá ngay trên vạch vôi.

Manchester City cũng đòi hai quả phạt đền trong hiệp hai sau các pha va chạm với Erling Haaland và Rodri. Tuy nhiên, trọng tài không đưa ra quyết định có lợi cho đội chủ nhà.

Thống kê sau trận càng khiến Pep Guardiola phải suy nghĩ. Manchester City đánh rơi 13 điểm từ những trận đấu mà họ dẫn trước mùa này. Kể từ đầu năm, họ từng dẫn Chelsea, Brighton, Tottenham và Nottingham Forest nhưng chỉ giành được 4 điểm.

Đó là dấu hiệu cho thấy sự ổn định của Man City đang suy giảm.

Dù vậy, Guardiola vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Premier League vẫn còn 9 vòng đấu và Manchester City vẫn còn cơ hội.

Nhưng ở thời điểm này, quyền chủ động đã nghiêng về phía Arsenal. Một trận hòa tưởng như bình thường trước Nottingham Forest có thể trở thành bước ngoặt của mùa giải.

Với Forest, một điểm tại Etihad có ý nghĩa sống còn trong cuộc chiến trụ hạng. Với Manchester City, đó là hai điểm có thể khiến giấc mơ vô địch trở nên xa hơn.

Và nghịch lý của bóng đá nằm ở chỗ: những người làm tổn thương Manchester City hôm nay có thể lại là những cầu thủ khoác áo họ vào mùa hè tới.