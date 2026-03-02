Man City có thể phá kỷ lục chuyển nhượng

Man City sẵn sàng phá kỷ lục chuyển nhượng dành cho hậu vệ cánh để chiêu mộ Tino Livramento ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Tino Livramento có thể trở thành bản hợp đồng bom tấn tiếp theo của Man City.

Đội chủ sân Etihad được cho là theo đuổi hậu vệ của Newcastle United từ mùa hè năm ngoái và tiếp tục thúc đẩy thương vụ khi quá trình đàm phán gia hạn giữa cầu thủ với CLB chủ quản chưa đạt tiến triển. Newcastle muốn giữ chân trụ cột 23 tuổi, song sẵn sàng bán người nếu nhận được đề nghị lên tới 70 triệu bảng

Nếu thương vụ thành công, đây sẽ là khoản phí cao nhất thế giới cho một hậu vệ cánh (full-back), vượt mốc 60 triệu bảng mà Achraf Hakimi từng thiết lập khi gia nhập Paris Saint-Germain năm 2021. Trước đó, Man City từng chi 50 triệu bảng cho Kyle Walker và 57 triệu bảng để đưa Joao Cancelo về từ Juventus.

Trong kế hoạch dài hạn của HLV Pep Guardiola, Livramento được xem là phương án hoàn hảo ở hành lang phải nhờ tốc độ và nền tảng thể lực dồi dào. Dù Matheus Nunes thích nghi tốt ở vị trí này, Livramento được đánh giá toàn diện hơn và có thể đá cả hai cánh. Đây là yếu tố mang lại chiều sâu chiến thuật cho Man City.

Tham vọng mua sắm của đội chủ sân Etihad chưa dừng lại. Họ cũng đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chữ ký Elliot Anderson của Nottingham Forest. Dù nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng, trong đó có Manchester United, Man City tự tin hoàn tất thương vụ này.

