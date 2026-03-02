Carrick làm được điều Amorim chưa từng

Manchester United lội ngược dòng hạ Crystal Palace 2-1, qua đó giành 7 điểm từ thế bị dẫn trước chỉ sau 7 trận dưới thời Michael Carrick, bằng đúng thành tích của 20 trận thời Ruben Amorim.

Manchester United bước vào trận gặp Crystal Palace với chuỗi phong độ tích cực, nhưng cú đánh đầu ở phút thứ 4 của Maxence Lacroix khiến Old Trafford chùng xuống. Dưới thời Ruben Amorim, mỗi khi MU bị dẫn trước, cảm giác bất lực gần như bao trùm.

Thống kê cho thấy trong 20 trận Premier League mùa này dưới thời Amorim, đội bóng chỉ giành lại 7 điểm từ thế bị dẫn bàn. Con số ấy nay đã được tái lập, nhưng chỉ trong 7 trận đầu tiên của Michael Carrick.

Chiến thắng 2-1 trước Palace không chỉ mang về 3 điểm. Nó tiếp tục khẳng định sự thay đổi về tâm thế.

MU từng bị dẫn trước Arsenal rồi vẫn thắng, gỡ hòa trước West Ham để có điểm, và ngay cả khi đánh rơi lợi thế 2-0 trước Fulham, họ vẫn kịp kết liễu trận đấu ở phút bù giờ. Trước Palace, kịch bản lặp lại: bị dẫn bàn sớm, rồi lật ngược thế cờ.

Carrick làm được điều Ruben Amorim không thể.

Hiệp một là quãng thời gian khó khăn nhất của MU kể từ khi Carrick tiếp quản. Cánh trái thiếu chiều rộng, bóng mất quá dễ dàng, nhịp độ rời rạc. Palace tổ chức tốt và phản công sắc bén. Đội khách thậm chí có thể bước vào giờ nghỉ với cách biệt lớn hơn.

Bước ngoặt đến đầu hiệp hai. Lacroix bị truất quyền thi đấu sau pha giữ người với Matheus Cunha, tình huống được xác định kéo dài vào vòng cấm sau khi VAR vào cuộc. Bruno Fernandes thực hiện thành công quả phạt đền, san bằng tỷ số 1-1.

Kể từ đó, thế trận nghiêng hẳn về phía MU. Chỉ 8 phút sau bàn gỡ, Fernandes tiếp tục in dấu giày với quả tạt chuẩn xác từ cánh phải. Benjamin Sesko băng cắt, đánh đầu tung lưới Dean Henderson, ấn định chiến thắng 2-1.

Đó là bàn thứ 7 của tiền đạo người Slovenia trong 8 trận gần nhất. Những pha lập công của Sesko mang về thêm 8 điểm cho MU, số điểm có thể đã bị đánh rơi. Chính sự khác biệt này giúp đội bóng hiện đứng thứ ba, xếp trên Aston Villa nhờ hiệu số, thay vì thứ sáu ngoài nhóm dự Champions League.

Carrick thừa nhận ông hài lòng nhất với cách học trò phản ứng. “Đó là khoảnh khắc chúng tôi chờ đợi. Bị dẫn bàn sớm là thử thách mới. Cách đội bóng lội ngược dòng và xoay chuyển trận đấu là điều lớn nhất tôi rút ra hôm nay”, ông nói.

MU của Carrick đang có sự tự tin lên cao.

Dĩ nhiên, chiến thắng cũng chịu tác động từ lợi thế hơn người. Palace phải chơi thiếu người phần lớn hiệp hai, và thủ môn Henderson liên tục cứu thua trước Casemiro cùng Amad Diallo để tránh thất bại đậm hơn.

Nhưng khác với trận gặp Everton hồi tháng 11, khi đối thủ cũng mất người sớm mà MU không tận dụng được, lần này đội bóng đã biết cách gia tăng áp lực và kết liễu trận đấu.

Một chi tiết đáng chú ý: trong 9 tháng qua, MU chia tay 4 cầu thủ chạy cánh gồm Marcus Rashford, Alejandro Garnacho, Jadon Sancho và Antony. Sự thiếu hụt nhân sự biên khiến lối chơi nhiều thời điểm bị bó hẹp, đặc biệt khi Patrick Dorgu chấn thương và Luke Shaw không còn duy trì khả năng chồng biên như trước. Cunha vốn là mẫu số 10 ưa bó vào trung lộ, khiến cánh trái càng thiếu độ giãn.

Dẫu vậy, sự kiên trì và tinh thần phản kháng đang tạo nên khác biệt. MU hiện thắng 6 trong chuỗi 7 trận bất bại dưới thời Carrick. Quan trọng hơn, họ không còn sụp đổ khi bị dẫn trước.

Từ cảm giác “kết cục an bài” đến sự tin tưởng rằng có thể xoay chuyển thế cờ, MU đang đi qua một bước ngoặt tâm lý. Và ở thời điểm mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, đó có thể là thứ vũ khí giá trị nhất.

