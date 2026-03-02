Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lợi thế của MU trong cuộc đua giành vé Champions League

  • Thứ hai, 2/3/2026 16:14 (GMT+7)
  • 16:14 2/3/2026

Việc góp mặt trong top 3 Premier League càng giúp cổ động viên MU thêm tin tưởng vào viễn cảnh đội nhà giành vé dự Champions League mùa tới.

MU đạt phong độ rất cao. Ảnh: Reuters.

Sau chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace ở vòng 28 Premier League hôm 1/3, MU vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Đây là thứ hạng tốt nhất của “Quỷ đỏ” trong gần ba năm qua.

MU thắng 6 và hòa 1 trong 7 vòng gần nhất, một chuỗi phong độ thuyết phục đủ sức khiến những người hoài nghi phải nhìn lại.

Trận thắng trước Palace có thể không bùng nổ như những màn hạ gục Man City hay Arsenal trước đó. Tuy nhiên, trong cuộc đua đường dài, 3 điểm mới là điều quan trọng nhất.

Kết quả này càng trở nên hoàn hảo với MU khi Aston Villa và Chelsea, hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho tấm vé dự Champions League, đồng loạt thất bại. Hiện tại, thầy trò HLV Michael Carrick hơn đội xếp thứ 6 là Chelsea tới 6 điểm, trong bối cảnh mùa giải còn 10 vòng đấu.

Với việc vị trí thứ 5 chung cuộc gần như chắc chắn đủ điều kiện dự Champions League mùa tới, cơ hội trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu đang rộng mở với đội chủ sân Old Trafford.

MU anh 1

MU sáng cửa dự Champions League mùa tới. Ảnh: Reuters.

Dĩ nhiên, thử thách phía trước vẫn còn không ít với MU. “Quỷ đỏ” còn phải tiếp Aston Villa, làm khách trên sân Chelsea vào tháng 4, cùng các trận cầu căng thẳng với Leeds và Liverpool. Tuy nhiên, khác với giai đoạn khủng hoảng trước đây, MU bước vào những trận đấu đó với tâm thế của một đội bóng đang vào phom: lực lượng có chiều sâu, nhiều cầu thủ đạt phong độ cao và một HLV thực dụng biết cách xoay chuyển tình thế.

Còn quá sớm để khẳng định MU đã tìm lại ánh hào quang xưa, nhất là khi đội bóng vẫn cần kiểm chứng bản lĩnh nếu trở lại Champions League mùa tới. Nhưng ít nhất, thầy trò HLV Carrick đã thoát khỏi hình ảnh của một tập thể chỉ biết nhìn lại quá khứ huy hoàng để nhắc nhớ. Tại Old Trafford lúc này, niềm tin đang dần được khôi phục.

