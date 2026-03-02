Carrick khiến MU đau đầu

Michael Carrick tạo ra cơn đau đầu dễ chịu cho ban lãnh đạo MU khi tiếp tục kéo dài chuỗi khởi đầu ấn tượng và đưa đội bóng vươn lên vị trí thứ 3 ở Ngoại hạng Anh.

Carrick giúp MU bay cao chỉ trong thời gian ngắn.

Đêm 1/3, kết quả thắng Crystal Palace 2-1 giúp MU của Carrick có 23 điểm sau 9 trận, qua đó san bằng kỷ lục khởi đầu tốt nhất lịch sử Premier League của HLV Ange Postecoglou. Không chỉ vậy, ông còn cùng "Quỷ đỏ" thắng 5 trận liên tiếp tại Old Trafford.

Tính riêng giai đoạn hiện tại, Carrick thắng 6 và hòa 1 trong 7 trận, gồm 2 chiến thắng liên tiếp trước các ứng viên vô địch là Arsenal và Man City. MU vì thế được dự đoán sẽ giành vé Champions League. Tuy nhiên, phong độ thăng hoa ấy đặt ban lãnh đạo vào thế khó.

Carrick chỉ là HLV tạm quyền sau khi Ruben Amorim rời ghế, nhưng kết quả vượt kỳ vọng khiến câu hỏi về hợp đồng dài hạn trở nên khó đoán. Trong nội bộ, nhiều trụ cột như Bruno Fernandes hay Harry Maguire được cho là ủng hộ Carrick nhờ cách tiếp cận chiến thuật rõ ràng và sự điềm tĩnh trong quản lý phòng thay đồ.

Nhưng bên ngoài, tranh luận nổ ra dữ dội. Gary Neville cho rằng MU nên tìm một HLV đẳng cấp cao nhất để giảm thiểu rủi ro, dù thừa nhận Carrick làm rất tốt. Roy Keane thẳng thắn hơn khi cho rằng thành công ngắn hạn không đồng nghĩa HLV đủ tầm cho cuộc đua vô địch dài hơi. Trong khi Rio Ferdinand nhấn mạnh mọi lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro.

Rõ ràng Carrick nổi lên là ứng viên số một, vượt qua nhiều tên tuổi khác. Nhưng liệu MU có đặt cược vào một HLV còn ít kinh nghiệm đỉnh cao, hay tìm kiếm giải pháp an toàn hơn? Câu trả lời để ngỏ. Trước mắt, Carrick chỉ cần tiếp tục chiến thắng và khiến CLB chủ sân Old Trafford tin rằng anh xứng đáng.

Highlights MU 2-1 Crystal Palace Đêm 1/3, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palace 2-1 thuộc vòng 28 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD