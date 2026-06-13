Neymar còn quan trọng với Brazil không?

Trước thềm trận ra quân của Brazil tại World Cup 2026 sáng 14/6, vai trò của Neymar bị đặt dấu hỏi lớn, và ai sẽ là người để đội trông chờ khi Neymar chưa bình phục chấn thương.

Neymar được dự đoán là không kịp trở lại ngay ở trận ra quân của Brazil.

Tâm điểm tranh cãi của dư luận đang đổ dồn vào quyết định triệu tập Neymar. Dù sa sút phong độ và liên tục dính chấn thương, ngôi sao 34 tuổi vẫn góp mặt nhờ áp lực dư luận và những di sản trong quá khứ, khiến chân sút vừa ghi 20 bàn cho Chelsea mùa qua là Joao Pedro phải ngậm ngùi ở nhà.

Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán nếu chấn thương của Neymar không kịp bình phục cho trận mở màn, một sự thay đổi nhân sự phút chót hoàn toàn có thể được thầy trò Carlo Ancelotti tính đến.

Dù không được nhiều người xếp vào nhóm ứng cử viên số một, nhưng không thể đánh giá thấp Brazil ở World Cup 2026. Dưới bàn tay dẫn dắt của chiến lược gia lão luyện Ancelotti, "Selecao" sở hữu thứ vũ khí đáng sợ ở các loạt trận knock-out sinh tử.

Sự bùng nổ của Vinicius Junior kết hợp cùng kinh nghiệm thực chiến dạn dày từ dàn sao đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh hứa hẹn sẽ mang đến sức mạnh đáng gờm, dẫu hàng tiền vệ siêu tấn công với Bruno Guimaraes và Casemiro có thể phải đối mặt với thử thách lớn về thể lực trong các tình huống chống phản công.

Bỏ qua những ồn ào xung quanh Neymar, Raphinha là người được đánh giá sẽ dẫn dắt hàng công Brazil tại giải lần này. Vừa cán đích thứ năm trong cuộc đua Quả bóng Vàng 2025 và đóng góp tới 21 bàn cho Barcelona, tiền đạo 29 tuổi đang ở độ chín nhất của sự nghiệp.

Không chỉ sắm vai thủ lĩnh tinh thần vững chắc, sự phát triển về tư duy chiến thuật giúp anh trở thành một cỗ máy tấn công toàn diện. Cùng với Vinicius, Raphinha sẵn sàng rực sáng để đưa tuyển Brazil hiện thực hóa giấc mơ chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ sáu. Hành trình của đoàn quân HLV Ancelotti bắt đầu bằng trận đấu với Morocco trên sân East Rutherford (Mỹ).

Tập luyện như này, Brazil chưa đá đã tổn thất lực lượng Casemiro có tình huống vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết với Endrick trong buổi tập của tuyển Brazil hôm 4/6.