Ibrahimovic gọi đội tuyển World Cup là 'bao cát'

Huyền thoại Zlatan Ibrahimovic gây chú ý khi tuyên bố sẽ cổ vũ Croatia tại World Cup 2026 và thẳng thừng nhận định Panama chỉ là “bao cát” của bảng đấu.

Ibrahimovic gây tranh cãi ngay trên sóng truyền hình.

Zlatan Ibrahimovic chưa bao giờ nổi tiếng vì khả năng xã giao, và World Cup 2026 cũng không phải ngoại lệ. Trong ngày đầu tiên xuất hiện với vai trò bình luận viên truyền hình, cựu tiền đạo người Thụy Điển lập tức tạo tranh cãi bằng một phát biểu bất ngờ.

Dù là chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Thụy Điển với 62 pha lập công, Zlatan tiết lộ anh sẽ không cổ vũ đội tuyển quê hương tại giải đấu năm nay. Thay vào đó, Croatia mới là đội bóng nhận được sự ủng hộ của cựu sao AC Milan. “Tôi cũng có một phần gốc gác Croatia, vì vậy tôi sẽ cổ vũ họ ở giải đấu này”, Zlatan chia sẻ trên sóng Fox Sports.

Phát biểu này xuất hiện khi Ibrahimovic phân tích bảng L, nơi quy tụ Anh, Croatia, Ghana và Panama. Theo nhận định của cựu tiền đạo 44 tuổi, cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng gần như chỉ là chuyện riêng của Anh và Croatia.

Zlatan đánh giá Ghana đủ khả năng gây khó khăn cho hai ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, anh không dành nhiều sự tôn trọng cho Panama. “Tôi nghĩ họ sẽ là một bao cát”, Ibrahimovic nhận xét thẳng thắn. Sau khi nhận thấy sự im lặng trong trường quay, cựu tiền đạo người Thụy Điển cố gắng giảm nhẹ phát biểu của mình.

Croatia nhận được sự ủng hộ của Ibrahimovic.

“Tôi không muốn thiếu tôn trọng ai, nhưng đây là bảng đấu rất khó. Theo tôi, có ba đội tuyển thực sự nổi bật”, Zlatan nói thêm. Tuy nhiên, lời giải thích đó không làm phát biểu ban đầu bớt gây tranh cãi.

Trong trường quay còn có Thierry Henry. Cuộc trao đổi giữa hai huyền thoại bóng đá cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Khi Henry nhận định Haiti có thể tạo bất ngờ tại World Cup, Ibrahimovic lập tức phản bác.“Tôi biết Thierry vừa nói về Haiti, nhưng tôi nghĩ anh ấy đang quá tử tế. Hoặc có vài người bạn trong đội tuyển Haiti”, Zlatan nói.

Sau khi giải nghệ năm 2023, Zlatan chuyển sang vai trò chuyên gia phân tích. Dù không còn thi đấu, cá tính mạnh mẽ của anh vẫn nguyên vẹn trong những lần phát biểu trước truyền thông.

Bàn thắng giúp Hàn Quốc kết liễu CH Czech Oh Hyeon Gyu băng cắt chính xác và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước CH Czech ở bảng A World Cup 2026.