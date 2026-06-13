Pulisic phiên bản 60 triệu bảng xuất hiện

Bất chấp một mùa giải khó khăn cùng AC Milan, Christian Pulisic vẫn là niềm hy vọng lớn trên hàng công tuyển Mỹ tại World Cup 2026 , bên cạnh Folarin Balogun.

Phút thứ 7, Pulisic thực hiện một pha đi bóng đầy kỹ thuật, vượt qua hai hậu vệ Paraguay trước khi thu hút thêm cầu thủ thứ ba. Anh nhả bóng thông minh cho McKennie băng lên, dẫn đến tình huống lộn xộn khiến Bobadilla của Paraguay lúng túng phản lưới nhà.

Phút thứ 24, tận dụng khoảng trống bên cánh trái, Pulisic vượt qua sự đeo bám của Caceres. Tuy nhiên, quả tạt sau đó của anh lại đi quá cao và không chính xác, đưa bóng đi hết đường biên ngang.

Phút thứ 28, Pulisic tung đường chuyền tầm thấp xé toang hàng tiền vệ đối phương để tìm đến McKennie. Tiền vệ thuộc biên chế Juventus sau đó chuyền cho Balogun ghi bàn, nhưng đáng tiếc bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Phút thứ 31, Pulisic có pha phối hợp hay với Balogun. Anh thực hiện đường chuyền dọn cỗ cực kỳ vừa tầm vào khu vực gần chấm phạt đền, giúp cựu cầu thủ Arsenal dứt điểm một chạm tinh tế ghi bàn thắng thứ hai cho Mỹ.

Xuyên suốt hiệp 1, Pulisic không cố định vị trí mà liên tục biến ảo, lúc bám biên trái, lúc bó vào trung lộ phối hợp cùng Balogun, và có những lúc lùi sâu để hỗ trợ luân chuyển bóng. Sự cơ động này khiến hàng thủ Paraguay hoàn toàn mất phương hướng trong việc theo kèm.

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino quyết định rút Pulisic ra nghỉ ngay đầu hiệp hai để nhường chỗ cho Sebastian Berhalter. Vị chiến lược gia người Argentina muốn giữ chân cậu học trò cưng cho những trận đấu tiếp theo.

Chỉ vài ngày trước trận khai mạc của tuyển Mỹ, hơn 2.000 lao động tại SoFi Stadium đã bỏ phiếu cho phép đình công vì bất đồng về lương thưởng và điều kiện làm việc.

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