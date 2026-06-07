World Cup 2026 đối mặt nguy cơ đình công

Chỉ vài ngày trước trận khai mạc của tuyển Mỹ, hơn 2.000 lao động tại SoFi Stadium đã bỏ phiếu cho phép đình công vì bất đồng về lương thưởng và điều kiện làm việc.

SoFi Stadium là địa điểm tổ chức trận ra quân của đội chủ nhà Mỹ.

World Cup 2026 thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng ban tổ chức tại Mỹ phải đối mặt với một vấn đề đáng lo ngại. Hơn 2.000 nhân viên phục vụ tại SoFi Stadium, một trong những sân đấu quan trọng nhất của giải, đã bỏ phiếu thông qua quyền đình công sau khi các cuộc đàm phán hợp đồng với đơn vị vận hành dịch vụ ăn uống rơi vào bế tắc.

Lực lượng lao động này bao gồm nhân viên pha chế, phục vụ, đầu bếp và rửa chén. Dù cuộc bỏ phiếu chưa đồng nghĩa với việc họ chắc chắn ngừng làm việc, khả năng đình công ngay trước trận mở màn của đội tuyển Mỹ gặp Paraguay vào ngày 12/6 đang hiện hữu.

Theo đại diện công đoàn UNITE HERE Local 11, người lao động không chỉ bất mãn với chính sách lương thưởng mà còn lo ngại về sự an toàn trong công việc. Những chiến dịch siết chặt nhập cư tại Mỹ thời gian qua khiến nhiều lao động cảm thấy bất an ngay cả khi tham gia phục vụ một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Kurt Petersen, đồng chủ tịch công đoàn, cho rằng tiến độ đàm phán diễn ra quá chậm trong khi World Cup được dự báo mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho các đơn vị liên quan. Công đoàn cũng yêu cầu các cam kết rõ ràng về bảo vệ việc làm và hạn chế tình trạng thuê ngoài.

Ở chiều ngược lại, Legends Global, đơn vị phụ trách dịch vụ hospitality tại SoFi Stadium, khẳng định họ vẫn đang nỗ lực đạt được thỏa thuận với công đoàn. Công ty cho biết mục tiêu là mang tới trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ trong thời gian diễn ra World Cup.

Sự việc đang thu hút nhiều sự chú ý bởi SoFi Stadium là địa điểm tổ chức trận ra quân của tuyển Mỹ. Trong bối cảnh World Cup 2026 dự kiến đón hàng triệu khán giả tại Mỹ, Canada và Mexico, bất kỳ cuộc đình công nào cũng có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể tới công tác tổ chức và trải nghiệm của người hâm mộ.

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