Iran tố Mỹ gây khó dễ trước thềm World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Iran cho biết nhiều quan chức chủ chốt của đội tuyển chưa được Mỹ cấp visa dù ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã cận kề.

Đội tuyển Iran tiếp tục đối mặt với những rắc rối ngoài sân cỏ trước World Cup 2026.

Đội tuyển Iran tiếp tục đối mặt với những rắc rối ngoài sân cỏ trước World Cup 2026 khi Liên đoàn Bóng đá nước này cáo buộc Mỹ từ chối cấp visa cho một số thành viên quan trọng trong phái đoàn.

Theo truyền thông Iran, Tổng thư ký Hedayat Mombeini và Phó chủ tịch Mehdi Mohammad Nabi nằm trong nhóm 14 quan chức và nhân viên hỗ trợ chưa được cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ. Hiện chưa có thông tin chính thức về tình trạng visa của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran, Mehdi Taj.

Trong thông báo đăng tải trên trang chủ, Liên đoàn Bóng đá Iran cho rằng quyết định từ phía Mỹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chuẩn bị của đội tuyển cho World Cup 2026.

"Điều này khiến đội tuyển Iran không được hưởng một môi trường thi đấu công bằng và không có sự phân biệt đối xử", thông báo nêu rõ.

Liên đoàn Bóng đá Iran đồng thời cho biết sẽ gửi đơn khiếu nại lên FIFA để yêu cầu xem xét vụ việc.

Dù vậy, đội tuyển Iran vẫn lên đường sang Mexico hôm 6/6 để hoàn tất quá trình chuẩn bị cuối cùng trước World Cup. Những quan chức chưa được cấp visa cũng dự kiến có mặt tại Mexico trong khi liên đoàn tiếp tục làm việc với các cơ quan liên quan.

Những khó khăn về thủ tục nhập cảnh đã xuất hiện từ nhiều tháng trước. Ban đầu, Iran dự định đặt đại bản doanh tại Tucson, bang Arizona. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến visa khiến đội tuyển phải chuyển địa điểm tập huấn sang thành phố Tijuana của Mexico, sát biên giới Mỹ.

Phía Mỹ lại đưa ra quan điểm khác. Một quan chức xác nhận với ABC News rằng toàn bộ cầu thủ Iran đã được cấp visa. Hãng Reuters cũng dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết thị thực đã được cấp cho các cầu thủ, HLV, bác sĩ và một phần đội ngũ hỗ trợ.

Tuy nhiên, một số hồ sơ bị từ chối do bị nghi ngờ khai báo không đúng mục đích xin thị thực.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó khẳng định Washington không có vấn đề với các cầu thủ Iran. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ sẽ kiểm tra kỹ những cá nhân bị nghi có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Iran nằm ở bảng đấu gồm New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Đại diện châu Á sẽ đá trận mở màn gặp New Zealand vào ngày 15/6 tại California.