Tuyển thủ Iraq bị thẩm vấn 7 tiếng khi sang Mỹ

Aymen Hussein, người hùng đưa tuyển Iraq trở lại sân khấu World Cup sau 40 năm chờ đợi, đã trải qua một sự cố đáng chú ý khi cùng đồng đội đặt chân đến Mỹ.

Aymen Hussein gặp rắc rối khi sang Mỹ.

Theo truyền thông Trung Đông, sự việc xảy ra khi tuyển Iraq vừa đến Mỹ sau trận hòa 1-1 trước Tây Ban Nha hôm 5/6. Trong khi toàn bộ thành viên đội tuyển được phép rời sân bay, tiền đạo Aymen Hussein bất ngờ bị giữ lại để phục vụ công tác kiểm tra và xác minh thông tin.

Các thành viên trong phái đoàn Iraq đã nỗ lực làm việc với cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ việc, nhưng không đạt kết quả ngay lập tức. Cuối cùng, đội tuyển buộc phải di chuyển về nơi đóng quân mà không có chân sút chủ lực của mình.

Nhiều hãng tin cho biết nguyên nhân có thể xuất phát từ sự nhầm lẫn danh tính với một công dân Iraq khác. Sau khoảng 7 giờ làm việc với cơ quan chức năng, Hussein được trả tự do và nhanh chóng hội quân cùng các đồng đội.

Sự việc đã gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận Iraq. Không ít tờ báo trong khu vực cho rằng cách đối xử với tiền đạo 30 tuổi là quá khắt khe, đặc biệt khi anh là một trong những biểu tượng thể thao nổi bật nhất của đất nước hiện nay.

Bất chấp sự cố tại sân bay, Hussein vẫn được kỳ vọng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Iraq tại World Cup 2026. Sau 93 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, tiền đạo này đã ghi 33 bàn thắng.

Iraq dự kiến sẽ có trận giao hữu cuối cùng với Venezuela vào ngày 9/6 trước khi bước vào hành trình tại World Cup 2026. Tại vòng bảng, đại diện châu Á được xếp chung với Pháp, Na Uy và Senegal.

Phút bù giờ điên rồ trận U23 Australia - U23 Iraq Tối 14/1, U23 Australia ngược dòng hạ U23 Iraq 2-1 ở lượt cuối bảng D VCK U23 châu Á 2026 với 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ.