Đội hình ngôi sao trẻ nhất tại World Cup 2026

Lamine Yamal cùng các đồng nghiệp ở độ tuổi 17, 18 hứa hẹn tạo nên kỳ World Cup sôi động bậc nhất lịch sử.

Lamine Yamal và Lenart Karl là hai sao trẻ đáng chú ý bậc nhất tại World Cup.

Trên hàng công, sự chú ý đổ dồn về Lamine Yamal (19 tuổi). Nhà đương kim vô địch châu Âu đang có phong độ cao và sẵn sàng chinh phục thêm đỉnh cao cùng tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến Lennart Karl, tiền vệ được mệnh danh "Thomas Muller mới" của Bayern Munich và tuyển Đức. Dù mới 18 tuổi, Karl đã bộc lộ phẩm chất của một ngôi sao hàng đầu.

Trên hàng công, đội hình trẻ nhất World Cup còn một số cái tên chú ý như Hamza Abdelrakim, tiền đạo 18 tuổi người Ai Cập đang khoác áo Barcelona B theo dạng cho mượn từ Al Ahly. Bên cạnh đó, Ibrahim Mbaye cũng là chân sút nhận kỳ vọng lớn lao từ người hâm mộ Senegal dù anh mới 18 tuổi. Ở mùa vừa qua, Mbaye đã chơi 19 trận cho PSG.

Đội hình sao trẻ tại World Cup 2026.

Ở vị trí tiền vệ cánh trái là Gilberto Mora (Mexico), ngôi sao trẻ nhất và là cầu thủ dưới 18 tuổi duy nhất góp mặt tại World Cup 2026.

Hugo Sochurek (17 tuổi - CH Czech) và Ayyoub Bouaddi (Morocco - 18 tuổi) cũng là những tiền vệ triển vọng bậc nhất châu Âu. Họ đang đứng trước cơ hội lớn để chứng tỏ khả năng với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nơi hàng thủ, lối chơi chững chạc của Pau Cubarsi khiến nhiều người hâm mộ quên rằng ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha mới 19 tuổi. Luka Vuskovic (19 tuổi - Croatia) và Jorrel Hato (Hà Lan - 20 tuổi) cũng nhận được nhiều kỳ vọng từ cổ động viên trong lần đầu dự World Cup.

Thủ môn trẻ nhất tại World Cup 2026 gọi tên Mike Penders. Cơ hội ra sân của người gác đền 20 tuổi là khá thấp do tuyển Bỉ đang sở hữu hai lựa chọn chất lượng nơi khung gỗ là Thibaut Courtois và Senne Lammens.