James Rodriguez gây phẫn nộ

Tiền vệ James Rodriguez đang khiến dư luận Colombia dậy sóng trên mạng xã hội trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

James Rodriguez vướng tranh cãi.

Sự việc xảy ra trong buổi lễ trao quốc kỳ cho đội tuyển Colombia trước khi toàn đội lên đường sang Mỹ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Buổi lễ được tổ chức với sự tham dự của Tổng thống Gustavo Petro và một số thành viên trong gia đình ông. Đây vốn được xem là hoạt động mang tính biểu tượng nhằm tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ trước giải đấu quan trọng.

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào James Rodríguez. Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Antonella Petro, con gái út của Tổng thống Gustavo Petro, đã tiến đến chào hỏi và mong muốn chụp ảnh cùng ngôi sao 34 tuổi. Dù vậy, James không có phản hồi rõ ràng và tiếp tục bắt tay người khác.

Khoảnh khắc này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận dữ dội trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều người cho rằng cựu tiền vệ Real Madrid đã phớt lờ con gái Tổng thống, trong khi một bộ phận khác nhận định đoạn video chưa đủ cơ sở để khẳng định James cố tình hành xử thiếu tôn trọng.

James phớt lờ con gái Tổng thống.

Không chỉ dừng lại ở tình huống kể trên, cư dân mạng còn chú ý đến biểu cảm của nhiều tuyển thủ Colombia trong suốt buổi lễ. Trong các hình ảnh được chia sẻ sau sự kiện, nhiều cầu thủ xuất hiện với gương mặt khá nghiêm nghị và ít nở nụ cười khi đứng cạnh Tổng thống Petro.

Đặc biệt, trong bức ảnh tập thể chính thức, James đứng ở hàng phía sau, còn Tổng thống Petro cầm quốc kỳ cùng các cầu thủ Luis Diaz, Jorge Carrascal và Jhon Arias. Chi tiết này tiếp tục làm dấy lên nhiều suy đoán từ người hâm mộ.

Tuy nhiên, sau khi toàn đội lên máy bay đến San Diego, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Các cầu thủ xuất hiện với những nụ cười thoải mái và tinh thần vui vẻ.

Hiện tại, James vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Tuyển thủ Colombia vẫn đang chuẩn bị cho ngày khởi tranh World Cup 2026.

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