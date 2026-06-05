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Thể thao

Mourinho 'ngáng đường' MU vụ Fernandes

  • Thứ sáu, 5/6/2026 18:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jose Mourinho điền tên Mateus Fernandes vào danh sách chuyển nhượng trong kế hoạch tái thiết Real Madrid nếu ông trở lại Bernabeu.

Mateus Fernandes nằm trong tầm ngắm của Real Madrid

Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa trải qua một mùa giải ấn tượng tại Premier League trong màu áo West Ham bất chấp việc "The Hammers" phải xuống hạng. Anh vẫn kịp ghi dấu ấn đậm nét với lối chơi năng động, quyết liệt.

Sự tiến bộ vượt bậc của anh biến cầu thủ này thành món hàng "hot" bậc nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026. Sau Manchester United, Arsenal, đến lượt Real Madrid đánh tiếng với ngôi sao 21 tuổi.

Cơ hội để Real Madrid sở hữu Fernandes đang trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Việc West Ham xuống hạng buộc câu lạc bộ phải chấp nhận để các trụ cột ra đi. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Real Madrid và "siêu cò" Jorge Mendes, người đại diện của cả Mourinho lẫn Fernandes, cũng cải thiện đáng kể, mở đường cho một thương vụ bom tấn diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, con đường đưa cầu thủ này về Bernabeu không hề trải hoa hồng. Real Madrid sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Liverpool và đặc biệt là Manchester United. Các nguồn tin từ Anh khẳng định mức giá để sở hữu tiền vệ này không dưới 80 triệu bảng.

Với khả năng tạo đột biến và tầm nhìn đẳng cấp, Fernandes được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược giúp Mourinho tái thiết đế chế tại Madrid nếu Perez thắng cử vào Chủ nhật tới.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.

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David Beckham kể về những ấn tượng đầu tiên khi đến đầu quân tại CLB lớn nhất thế giới Real Madrid trong cuốn tự truyện “Both Feet On The Ground”, xuất bản năm 2003. Cuốn sách kể về thời gian Becks khoác áo MU, mâu thuẫn với Sir Alex và những trải nghiệm đầu tiên tại sân Santiago Bernabeu.

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Huy Trưởng

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  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

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