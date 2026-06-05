Mourinho 'ngáng đường' MU vụ Fernandes

Jose Mourinho điền tên Mateus Fernandes vào danh sách chuyển nhượng trong kế hoạch tái thiết Real Madrid nếu ông trở lại Bernabeu.

Mateus Fernandes nằm trong tầm ngắm của Real Madrid

Tiền vệ người Bồ Đào Nha vừa trải qua một mùa giải ấn tượng tại Premier League trong màu áo West Ham bất chấp việc "The Hammers" phải xuống hạng. Anh vẫn kịp ghi dấu ấn đậm nét với lối chơi năng động, quyết liệt.

Sự tiến bộ vượt bậc của anh biến cầu thủ này thành món hàng "hot" bậc nhất kỳ chuyển nhượng hè 2026. Sau Manchester United, Arsenal, đến lượt Real Madrid đánh tiếng với ngôi sao 21 tuổi.

Cơ hội để Real Madrid sở hữu Fernandes đang trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Việc West Ham xuống hạng buộc câu lạc bộ phải chấp nhận để các trụ cột ra đi. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa Real Madrid và "siêu cò" Jorge Mendes, người đại diện của cả Mourinho lẫn Fernandes, cũng cải thiện đáng kể, mở đường cho một thương vụ bom tấn diễn ra suôn sẻ.

Tuy nhiên, con đường đưa cầu thủ này về Bernabeu không hề trải hoa hồng. Real Madrid sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Liverpool và đặc biệt là Manchester United. Các nguồn tin từ Anh khẳng định mức giá để sở hữu tiền vệ này không dưới 80 triệu bảng.

Với khả năng tạo đột biến và tầm nhìn đẳng cấp, Fernandes được kỳ vọng sẽ là quân bài chiến lược giúp Mourinho tái thiết đế chế tại Madrid nếu Perez thắng cử vào Chủ nhật tới.

Nếu Mourinho dẫn dắt Real Madrid, ai mừng ai lo? Không còn là cái tên xa lạ bởi cá tính đặc biệt. Xuyên suốt sự nghiệp, không ít cầu thủ thành công khi đồng hành cùng ông nhưng cũng không ít trở nên mất hút dưới trướng ''Người đặc biệt''.