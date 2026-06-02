MU gặp trở ngại ở 'bom tấn' 80 triệu bảng

Manchester United gặp khó khăn trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Mateus Fernandes.

Theo The Times, mức phí khoảng 60 triệu bảng có thể đủ để thuyết phục West Ham nhả người, đặc biệt sau khi đội bóng thành London phải xuống chơi tại Championship. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng MU kỳ vọng hoàn tất thương vụ với số tiền chỉ khoảng 40 triệu bảng.

Tuy nhiên, West Ham không có ý định bán rẻ ngôi sao trẻ của mình. Đội chủ sân London yêu cầu tới 80 triệu bảng cho Fernandes, gấp đôi con số mà phía MU mong muốn chi trả.

Lý do West Ham đẩy giá Fernandes là bởi bởi điều khoản hưởng 15% giá trị chuyển nhượng trong tương lai của Southampton khi bán Fernandes với giá 38 triệu bảng vào hè năm ngoái.

Dù sở hữu tiềm năng phát triển rất lớn, Fernandes vẫn còn nhiều khía cạnh cần hoàn thiện. Chính vì vậy, mức giá 80 triệu bảng được xem là thách thức không nhỏ với MU.

Tuy nhiên, nếu tiền vệ trẻ này quyết tâm gia nhập Old Trafford, đội bóng của INEOS vẫn có thể hy vọng đạt được thỏa thuận ở mức phí hợp lý hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh MU, Arsenal và PSG cũng đã có những động thái tiếp cận tiền vệ của West Ham. Ngoài ra, Chelsea, Manchester City và Newcastle đều đang theo dõi sát sao tình hình của cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Ngoài phí chuyển nhượng, một yếu tố khác khiến MU càng quyết tâm theo đuổi Fernandes là việc cầu thủ này rất ngưỡng mộ đàn anh Bruno Fernandes. Bản thân tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha cũng được cho là luôn mong muốn khoác áo "Quỷ đỏ".

