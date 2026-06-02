Arsenal thanh lý hàng loạt sau chung kết Champions League

Arsenal đang chuẩn bị cho một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, bất chấp việc vừa đăng quang Premier League.

Arsenal sắp thanh lý hàng loạt cầu thủ.

Theo Daily Mail, Arsenal sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho tiền đạo Gabriel Jesus. Đội chủ sân Emirates được cho là chỉ yêu cầu mức phí khoảng 18 triệu bảng cho chân sút người Brazil. Đây là con số khá bất ngờ nếu xét đến kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của cầu thủ 29 tuổi trong những mùa giải gần đây.

Không chỉ riêng Jesus, một số ngôi sao giàu kinh nghiệm khác cũng có thể rời Arsenal trong mùa hè này. Gabriel Martinelli, Leandro Trossard và Ben White đều nằm trong danh sách những cầu thủ có khả năng bị bán nếu CLB nhận được các đề nghị phù hợp. Ban lãnh đạo Arsenal tin rằng việc làm mới lực lượng là cần thiết để tránh sự trì trệ và tạo động lực phát triển cho đội bóng.

Sau trận thua PSG, HLV Mikel Arteta nhấn mạnh Arsenal phải đưa ra những quyết định quan trọng nếu muốn vươn lên một tầm cao mới. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định tham vọng của đội bóng cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể trên thị trường chuyển nhượng, đồng thời yêu cầu sự đầu tư mạnh mẽ từ giới chủ Kroenke.

Được biết, Arsenal đang ưu tiên tăng cường bốn vị trí gồm một tiền đạo cắm đẳng cấp, một cầu thủ tấn công cánh trái, một hậu vệ phải và thêm chiều sâu cho tuyến giữa. Với doanh thu dự kiến chạm mốc 770 triệu bảng trong mùa giải này, "Pháo thủ" có đủ tiềm lực tài chính để theo đuổi những mục tiêu lớn trong hành trình chinh phục các danh hiệu tiếp theo.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.