World Cup là dịp để Nhật và Hàn Quốc xóa nỗi đau Champions League

PSG vừa bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, nhưng với người hâm mộ châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc, trận chung kết tại Budapest lại để lại cảm giác tiếc nuối.

Son là cầu thủ châu Á cuối cùng chơi tại chung kết Champions League

Cầu thủ châu Á duy nhất có tên trong danh sách đăng ký thi đấu là Lee Kang-in tiếp tục ngồi dự bị suốt 120 phút. Hình ảnh ấy thêm một lần cho thấy thực tế rằng dù ngày càng nhiều cầu thủ Nhật Bản và Hàn Quốc sang châu Âu thi đấu, họ vẫn chưa thực sự được trao vai trò trung tâm ở những sân khấu lớn nhất.

Chính vì thế, World Cup 2026 trở thành cơ hội để hai cường quốc bóng đá Đông Á chứng minh giá trị của mình.

Champions League vẫn là bữa tiệc cấm cửa cầu thủ châu Á

Đây đã là trận chung kết thứ hai liên tiếp Lee Kang-in chứng kiến PSG vô địch Champions League mà không được góp mặt. Cầu thủ người Hàn Quốc không phải trường hợp cá biệt. Kể từ khi Son Heung-min đá chính cho Tottenham ở trận chung kết Champions League năm 2019, chưa có cầu thủ Nhật Bản hay Hàn Quốc nào thực sự hiện diện trên sân trong trận đấu đỉnh cao nhất cấp CLB châu Âu.

Điều đáng nói là số lượng cầu thủ châu Á tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đang tăng lên đáng kể. Nhật Bản có hàng loạt tuyển thủ thi đấu tại Premier League, Bundesliga và Serie A. Hàn Quốc cũng liên tục xuất khẩu những tài năng mới sang châu Âu. Tuy nhiên, phần lớn họ chỉ xuất hiện ở các CLB tầm trung và đoán vai trò thứ yếu tại các đội bóng lớn.

Ngay cả Lee Kang-in, người được xem là một trong những tài năng xuất sắc của bóng đá Hàn Quốc sau Son Heung-min, cũng không thể cạnh tranh vị trí trong những trận cầu quan trọng nhất của PSG. Các con số phản ánh rất rõ thực tế này.

Tại Ligue 1, nơi PSG gần như không có đối thủ cạnh tranh thực sự, Lee thường xuyên được sử dụng với 18 trận ra sân và hơn 1.500 phút thi đấu. Nhưng khi bước vào giai đoạn quyết định của Champions League, HLV Luis Enrique không dành niềm tin cho cầu thủ người Hàn Quốc.

Dù có 10 lần ra sân tại Champions League mùa này, phần lớn số phút thi đấu của Lee đến từ vòng phân hạng. Đến vòng knock-out, vai trò của anh gần như biến mất. Lee chỉ chơi 12 phút ở tứ kết gặp Liverpool, không ra sân ở bán kết và tiếp tục ngồi ngoài trong trận chung kết. Tại FIFA Club World Cup, tình hình cũng không khá hơn khi Lee chỉ vào sân 4 lần từ băng ghế dự bị.

Bạn khó có thể tìm thấy khuôn mặt của Lee Kang-in trong đội hình PSG đăng quang.

World Cup 2026 là cơ hội để Nhật Bản và Hàn Quốc lên tiếng

Thực tế ấy cho thấy một khoảng cách vẫn tồn tại. Bóng đá châu Âu ngày càng mở cửa với cầu thủ châu Á, nhưng khi bước vào những trận đấu quyết định danh hiệu, niềm tin vẫn thường được đặt vào các cầu thủ đến từ châu Âu, Nam Mỹ hoặc châu Phi. Điều đó càng củng cố định kiến rằng cầu thủ châu Á chủ yếu mang giá trị thương mại vẫn tồn tại trong một bộ phận giới chuyên môn châu Âu.

Nhìn vào nhóm "Big Six" của bóng đá Anh cũng có thể thấy điều đó. Liverpool vẫn còn Wataru Endo, nhưng tiền vệ người Nhật chỉ đóng vai trò hạn chế và có 1 lần ra sân tại Champions League mùa vừa qua. Arsenal không mua cầu thủ châu Á sau khi chia tay hậu vệ Takehiro Tomiyasu. Manchester City, Chelsea hay Aston Villa đều không sở hữu cầu thủ Đông Á trong đội hình chính.

Ngay cả Tottenham, đội bóng rất thành công với Son Heung-min cũng không tìm kiếm một ngôi sao Đông Á khác sau khi chia tay đội trưởng người Hàn Quốc. Manchester United, CLB từng rất mát tay với Park Ji-sung và sau đó là Shinji Kagawa, cũng không còn sử dụng cầu thủ Đông Á trong nhiều năm qua.

Chính vì vậy, World Cup 2026 mang ý nghĩa rất đặc biệt với bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu Champions League là nơi họ thường phải làm khán giả, thì World Cup là sân khấu để những cầu thủ châu Á trở thành nhân vật chính.

Nhật Bản bước vào giải đấu với thế hệ được đánh giá mạnh nhất lịch sử. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu vừa có màn chuẩn bị ấn tượng khi đánh bại liên tiếp 3 đội châu Âu: Scotland, Anh và Iceland với cùng tỷ số 1-0.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Nhật Bản sẽ chạm trán hai đại diện châu Âu là Thuỵ Điển (có Viktor Gyokeres dự chung kết Champions League) và Hà Lan (có Jurrien Timber dự chung kết Champions League. Đây là cơ hội để những ngôi sao Nhật Bản chứng minh rằng họ không hề thua kém các đối thủ đến từ châu Âu.

Trong khi đó, Hàn Quốc tiếp tục đặt niềm tin vào thế hệ của Son Heung-min. Đội tuyển xứ kim chi có cơ sở để tự tin. Họ tham dự liên tiếp 11 kỳ World Cup kể từ năm 1986 và vượt qua vòng bảng tại giải Qatar 2022. Kinh nghiệm chinh chiến cùng bản lĩnh ở những giải đấu lớn luôn là điểm mạnh của Hàn Quốc.

Tại vòng bảng World Cup 2026, Hàn Quốc sẽ đối đầu với CH Czech, đối thủ châu Âu được đánh giá vừa sức. Đây sẽ là cơ hội để Son Heung-min và các đồng đội chứng minh rằng bóng đá Hàn Quốc vẫn đủ khả năng khuất phục người châu Âu.

Cuối cùng, nếu Nhật và Hàn thắng các đội châu Âu thì sẽ là nguồn cổ vũ lớn cho U17 Việt Nam khi chúng ta sẽ đối đầu với các cầu thủ gốc gác châu Âu như Bỉ và New Zealand tại U20 World Cup 2027.