Loạt bom tấn chờ PSG 'kích nổ'

Sau chức vô địch Champions League, PSG lập tức "tuyên chiến" trên thị trường chuyển nhượng với kế hoạch thâu tóm những tài năng trẻ đắt giá nhất thế giới.

Kroupi Jr nằm trong tầm ngắm của PSG.

PSG đang chuẩn bị một cuộc kích nổ "bom tấn" hàng loạt với mục tiêu hàng đầu là Eli Junior Kroupi Jr (Bournemouth) và Yan Diomande (RB Leipzig). Ngay sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, Luis Enrique xác định đây là thời điểm vàng để thâu tóm các "ngọc quý" nhằm xây dựng một đội hình bất khả chiến bại.

Tâm điểm của sự chú ý đang dồn vào Kroupi Jr, tiền đạo 19 tuổi vừa gây ấn tượng tại Premier League với 13 bàn ngay trong mùa giải ra mắt. Theo tờ L'Equipe , PSG coi anh là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế cho những cái tên có thể ra đi như Goncalo Ramos hay Lee Kang-in.

Bournemouth đang nắm lợi thế với bản hợp đồng đến năm 2030. Tuy nhiên, sức hút từ gã khổng lồ thành Paris và khát khao gia nhập câu lạc bộ lớn của Kroupi Jr có thể khiến thương vụ này trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, PSG còn trực tiếp "phá bĩnh" Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của Diomande. Với mức định giá lên tới 87 triệu bảng từ Leipzig, đại diện Ligue 1 đang nắm lợi thế nhờ tiềm lực tài chính áp đảo. Ngoài ra, danh sách mua sắm của huấn luyện viên Enrique còn kéo dài với những cái tên lẫy lừng như Maghnes Akliouche và đặc biệt là Julian Alvarez từ Atletico Madrid.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.