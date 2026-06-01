Ruud tiếc nuối vì quyết định gây tranh cãi ở Roland Garros

Casper Ruud cho rằng một tình huống xử lý gây tranh cãi ở loạt tie-break set hai đã ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu với João Fonseca tại Roland Garros 2026.

Casper Ruud bị loại khỏi Roland Garros.

Trận đấu giữa Casper Ruud và Joao Fonseca ở vòng 4 Roland Garros vẫn là chủ đề được giới quần vợt nhắc đến sau khi xuất hiện một tình huống gây tranh cãi có thể ảnh hưởng đến cục diện cuộc so tài.

Màn đọ sức kéo dài gần 4 giờ đồng hồ và kết thúc sau nửa đêm tại Paris với chiến thắng thuộc về Fonseca sau bốn set với các tỷ số lần lượt là 5-7, 6-7, 7-5, 2-6. Tuy nhiên, tâm điểm lại nằm ở loạt tie-break của set hai, thời điểm Ruud đứng trước cơ hội đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Sau khi để thua set đầu 5-7, tay vợt Na Uy dẫn 8-7 trong loạt tie-break và nắm set-point. Ở pha bóng kế tiếp, Fonseca tung cú thuận tay về cuối sân. Ruud lập tức yêu cầu kiểm tra vì cho rằng bóng đã đi ra ngoài.

Theo nhiều hình ảnh được chia sẻ sau trận, quỹ đạo bóng dường như nằm ngoài vạch. Dù vậy, sau khi trực tiếp xuống sân kiểm tra, trọng tài chính vẫn quyết định công nhận bóng trong sân. Ruud tỏ ra bất ngờ nhưng không phản ứng quyết liệt. Anh tiếp tục thi đấu trước khi để thua loạt tie-break, qua đó rơi vào thế bị dẫn 0-2 về set.

Phát biểu sau trận, Ruud thừa nhận đó là khoảnh khắc khiến anh tiếc nuối nhất.

“Đó là điểm số rất quan trọng. Cú thuận tay ấy cực kỳ sát vạch, có thể trong hoặc ngoài sân. Cuối cùng họ xác định bóng trong sân. Nếu tôi giành được set đó, tỷ số sẽ là 1-1 thay vì bị dẫn 0-2. Thật đáng tiếc cho tôi”, cựu á quân Roland Garros chia sẻ.

Ruud không đổ lỗi hoàn toàn cho quyết định của trọng tài, nhưng cũng thừa nhận đó là bước ngoặt có thể đã thay đổi diễn biến trận đấu. Trong một cuộc chiến căng thẳng kéo dài đến tận đêm khuya trên sân Philippe-Chatrier, chỉ một vài centimet đôi khi cũng đủ tạo nên khác biệt giữa người đi tiếp và kẻ phải dừng bước.