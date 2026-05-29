Địa chấn ở Roland Garros 2026

Đêm 28/5, Roland Garros 2026 chứng kiến cú sốc lớn khi Jannik Sinner bất ngờ thua ngược trước Juan Manuel Cerundolo ngay từ vòng 2.

Thời tiết khắc nghiệt phần nào ảnh hưởng tới Sinner.

Sinner được đánh giá vượt trội so với đối thủ người Argentina chỉ xếp hạng 56 ATP. Trong 2 set đầu tiên, Sinner chơi chắc chắn, kiểm soát hoàn toàn các loạt bóng bền bằng những cú thuận tay uy lực và liên tục ép Cerundolo rơi vào thế phòng ngự.

Hạt giống số 1 dễ dàng thắng 6-3 ở set mở màn trước khi tiếp tục áp đảo với tỷ số 6-2 trong set 2. Khi Sinner dẫn 5-4 ở set 3, khán giả trên sân Philippe-Chatrier gần như nghĩ tới tấm vé vào vòng tiếp theo dành cho ngôi sao người Italy.

Thế nhưng bước ngoặt bất ngờ xuất hiện đúng thời điểm Sinner cầm giao bóng quyết định trận đấu. Tay vợt 24 tuổi gặp vấn đề thể lực và phải xin chăm sóc y tế giữa lúc Cerundolo tạo ra sức ép lớn với 3 break-point liên tiếp.

Sau quãng nghỉ, Sinner không còn duy trì được sự ổn định quen thuộc. Những cú đánh bắt đầu thiếu chính xác và khả năng di chuyển giảm sút rõ rệt khiến anh nhanh chóng đánh mất lợi thế. Cerundolo tận dụng triệt để thời cơ để thắng ngược 7-5 trong set 3, mở ra màn lội ngược dòng cảm xúc.

Hai set cuối hoàn toàn thuộc về tay vợt Argentina. Trong khi ngôi sao số 1 thế giới vật lộn với chuột rút cùng dấu hiệu kiệt sức dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Cerundolo càng chơi càng hưng phấn.

Kết quả, Cerundolo thắng áp đảo 6-1, 6-1 ở 2 set cuối để hoàn tất chiến thắng 3-2 không tưởng sau gần 4 giờ thi đấu.

Roland Garros 2026 sớm mất đi ứng viên vô địch số một, còn Cerundolo tạo nên một trong những cơn địa chấn lớn nhất giải đấu đất nện tại Paris.