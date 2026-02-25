Sinner đang trượt khỏi quỹ đạo

Hai thất bại liên tiếp không phải thảm họa, nhưng đủ để đặt Jannik Sinner trước câu hỏi lớn nhất kể từ khi anh bước lên đỉnh cao.

Jannik Sinner liên tục thất bại gần đây.

Jannik Sinner không còn là tay vợt trẻ gây tò mò. Anh là nhà vô địch Grand Slam, từng giữ vị trí số một thế giới và được xem là trụ cột của kỷ nguyên mới. Chính vì vậy, việc dừng bước ở bán kết Australian Open rồi thua tiếp tại tứ kết Doha ATP 500 không đơn thuần là chuyện thắng thua. Nó mở ra cảm giác bất ổn mà bản thân Sinner cũng thừa nhận: anh đang ở trong một “điểm trũng”.

Vấn đề không nằm ở chỗ anh thua hai trận. Vấn đề nằm ở hình ảnh trên sân. Sinner trông nặng nề hơn, ít sắc bén hơn và thiếu đi thứ năng lượng từng giúp anh áp đảo các đối thủ trong hai mùa giải rực rỡ vừa qua.

Thể lực và những xáo trộn hậu trường

Từ khi cuộc đối đầu với Carlos Alcaraz trở thành trục chính của làng quần vợt nam, Sinner hiểu rằng mình không chỉ phải giỏi về kỹ thuật. Anh cần nền tảng thể lực đủ để chơi những trận năm set căng thẳng. Sự cải thiện về cơ bắp và sức bền của tay vợt người Italy từng được ghi nhận rõ ràng. Sinner không còn là chàng trai mảnh khảnh của vài năm trước.

Nhưng hành trình ấy không liền mạch. Vụ dương tính với clostebol tại Indian Wells năm 2014 kéo theo sự thay đổi trong ê-kíp. Sinner chia tay HLV thể lực Umberto Ferrara và chuyên gia vật lý trị liệu Giacomo Naldi. Sau đó, Marco Panichi và Ulises Badio được bổ sung, rồi lại rời đi trước Wimbledon 2025. Ferrara quay trở lại trước US Open.

Những biến động đó tạo ra sự thiếu ổn định trong công tác chuẩn bị. Tại Australian Open gần nhất, Sinner từng gặp vấn đề thể lực ở vòng ba, bị chuột rút trong điều kiện nắng nóng. Ở bán kết, anh thua Novak Djokovic và không còn duy trì được sự tươi mới như những lần chạm trán trước đó. Với một tay vợt từng nhiều lần áp đảo Djokovic trong giai đoạn gần đây, thất bại ấy mang tính tâm lý rất lớn.

Sau trận thua ở Doha, Sinner khẳng định anh “ổn” và không xem đây là dấu hiệu mệt mỏi.

Sau trận thua ở Doha, Sinner khẳng định anh “ổn” và không xem đây là dấu hiệu mệt mỏi. Tuy nhiên, quần vợt đỉnh cao không chỉ đo bằng cảm giác chủ quan. Sự khác biệt có thể nằm ở vài phần trăm thể lực, vài nhịp di chuyển chậm hơn. Khi cuộc đua ở đỉnh cao ngày càng khốc liệt, những chi tiết nhỏ ấy quyết định rất nhiều.

Sức ép mang tên Alcaraz

Trong lúc Sinner chững lại, Carlos Alcaraz tiếp tục tiến lên. Tay vợt người Tây Ban Nha duy trì phong độ cao, đặc biệt với chức vô địch Australian Open, giải đấu mà Sinner từng thống trị hai mùa trước đó. Việc đánh mất vị trí số một thế giới vào tay Alcaraz càng khiến áp lực gia tăng.

Sự cạnh tranh giữa hai người không chỉ nằm ở bảng điểm. Nó là cuộc so kè về hình ảnh, về tương lai của quần vợt nam. Mỗi danh hiệu của Alcaraz đều tác động trực tiếp đến vị thế của Sinner. Và khi đối thủ chính không hề chững lại, mọi bước lùi nhỏ của anh đều bị phóng đại.

Ở các trận chung kết lớn trong năm 2025, Sinner thua Alcaraz tại Rome, Roland Garros, Cincinnati và US Open. Dù từng đánh bại đối thủ tại Wimbledon, chuỗi thất bại ấy để lại vết hằn. Khi một tay vợt liên tục thua cùng một đối thủ ở những thời điểm quyết định, sự tự tin khó tránh khỏi bị bào mòn.

Sinner phản ứng bằng cách tìm kiếm giải pháp mới. Anh nói nhiều đến việc trở nên “khó lường hơn”. Anh tập trung cải thiện khả năng chuyển tiếp lên lưới, điều chỉnh cú giao bóng, bổ sung phương án tấn công. Nhưng việc rời khỏi vùng an toàn luôn đi kèm rủi ro. Trong giai đoạn thử nghiệm, phong độ có thể dao động.

Sinner thừa nhận anh đang cố gắng thêm vào “một vài điều mới”, nhưng không phải ngày nào cũng suôn sẻ.

Thất bại trước Jakub Mensik tại Doha cho thấy những điều chỉnh ấy chưa phát huy hiệu quả như mong muốn. Sinner thừa nhận anh đang cố gắng thêm vào “một vài điều mới”, nhưng không phải ngày nào cũng suôn sẻ. Ở đẳng cấp cao nhất, việc thay đổi cấu trúc lối chơi không đơn giản như chỉnh một chi tiết kỹ thuật. Nó đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn.

Giữa bối cảnh đó, câu chuyện ban huấn luyện lại được nhắc đến. Từng có tin đồn về khả năng Carlos Moya hay Juan Carlos Ferrero gia nhập đội ngũ của Sinner, nhưng chưa có thay đổi nào diễn ra. Darren Cahill tiếp tục đồng hành, Simone Vagnozzi vẫn là HLV chính, còn người đại diện Alex Vittur giữ vai trò quyết định chiến lược.

Nhiều chuyên gia Italy cho rằng một sự thay đổi có thể mang lại luồng gió mới. Tuy nhiên, thay đổi vì áp lực dư luận chưa chắc là giải pháp. Sinner đang ở giai đoạn nhạy cảm: anh không còn là tay vợt bứt phá để gây sốc, mà là nhà vô địch phải bảo vệ vị thế.

Hai thất bại liên tiếp không biến anh thành tay vợt khác. Nhưng chúng nhắc nhở rằng duy trì đỉnh cao khó hơn chinh phục nó. Sinner từng có hai năm gần như hoàn hảo. Giờ đây, anh phải chứng minh rằng “điểm trũng” này chỉ là tạm thời.

Với một tay vợt đã giành nhiều Grand Slam và từng dẫn đầu bảng xếp hạng, khủng hoảng, nếu có, không nằm ở kết quả ngắn hạn. Nó nằm ở cách anh phản ứng. Nếu Sinner tìm lại sự cân bằng giữa thể lực, chiến thuật và tâm lý, cuộc đua với Alcaraz sẽ còn rất dài. Nếu không, khoảng cách sẽ ngày càng rõ rệt.

Quần vợt đỉnh cao không chờ đợi ai. Và câu hỏi “Sinner đang gặp vấn đề gì?” sẽ chỉ được trả lời trọn vẹn bằng những danh hiệu tiếp theo, chứ không phải bằng lời trấn an sau mỗi trận thua.