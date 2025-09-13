Alcaraz, Sinner vướng tin đồn yêu cùng người

Carlos Alcaraz và Jannik Sinner không chỉ là đối thủ đáng gờm của làng quần vợt mà còn liên quan đến một người mẫu áo tắm nổi tiếng.

Sinner và Alcaraz vướng tin đồn cùng yêu Brooks Nader.

Hôm 8/9 ở giải Mỹ Mở rộng, Alcaraz và Sinner gặp nhau ở chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp. Tay vợt Tây Ban Nha đánh bại Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 để giành lại vị trí số 1 thế giới, đồng thời mang về danh hiệu Grand Slam thứ 6 và 5 triệu USD tiền thưởng. Trước đó, Alcaraz thắng giải Pháp Mở rộng, còn Sinner lên ngôi Wimbledon.

Tuy nhiên, màn so tài trên sân quần vợt không phải là câu chuyện duy nhất khiến dư luận quan tâm đến Alcaraz và Sinner. Theo Page Six, người mẫu áo tắm Brooks Nader - từng được cho là hẹn hò Sinner, hiện có quan hệ tình cảm với Alcaraz. Thậm chí, xuất hiện thông tin Nader hẹn hò với cả hai tay vợt cùng lúc.

Em gái Nader, Grace Ann xác nhận: "Những tin đồn là thật. Tôi biết anh ấy là người đàn ông của thời điểm này" tại New York Fashion Week. Ngược lại, phía Alcaraz lại phủ nhận mọi mối quan hệ.

Nhà báo Alberto Guzman, dẫn lời người thân Alcaraz trên chương trình TV No Somos Nadie, tuyên bố: "Họ không hẹn hò. Alcaraz độc thân và không có ý định mối quan hệ nào".

Trước đó, Alcaraz từng được đồn đoán hẹn hò tay vợt Anh Emma Raducanu sau khi cùng dự giải Mỹ Mở rộng nội dung đánh đôi nam nữ, nhưng cả hai khẳng định chỉ là bạn bè.

Brooks Nader, 28 tuổi, là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated. Cô mới chia tay vũ công Gleb Savchenko hồi tháng 4/2024, sau khi cả hai quen nhau qua chương trình Dancing with the Stars.