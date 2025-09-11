Bạn gái mới của Alcaraz

Sau khi giành chức vô địch US Open 2025, Carlos Alcaraz tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi chuyện tình ái.

Brooks Nader được cho là đang tìm hiểu Alcaraz.

Mới đây, Grace Ann - em gái của người mẫu Brooks Nader - xác nhận tin đồn tình cảm giữa chị gái và Alcaraz. “Tôi có thể nói rằng tin đồn là thật. Gọi là ‘hẹn hò’ thì hơi sớm, nhưng rõ ràng Carlos là người đàn ông được nhắc tới nhiều nhất lúc này”, Grace Ann chia sẻ tại sự kiện New York Fashion Week hôm 11/9.

Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, bởi trước đó Brooks Nader từng dính tin đồn liên quan đến Jannik Sinner - đối thủ mà Alcaraz vừa đánh bại ở chung kết US Open 2025.

Grace Ann từng úp mở rằng có một vận động viên “tên vần với Winner” nhắn tin cho chị gái mình, khiến dư luận cho rằng Sinner chính là nhân vật được nhắc đến. Brooks sau đó lại được bắt gặp trên khán đài theo dõi trận đấu của Alcaraz, càng củng cố khả năng cặp đôi này đang trong giai đoạn tìm hiểu.

Trong một chương trình truyền hình, Nader không phủ nhận đang tìm hiểu Alcaraz.

Brooks Nader, 28 tuổi, là người mẫu nổi tiếng từng xuất hiện trên tạp chí Sports Illustrated. Cô mới chia tay vũ công Gleb Savchenko hồi tháng 4/2024, sau khi cả hai quen nhau qua chương trình Dancing with the Stars.

Về phía Alcaraz, tay vợt 22 tuổi người Tây Ban Nha vừa nâng cao danh hiệu Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp và trở lại vị trí số 1 thế giới. Trước đó, anh từng bị đồn có quan hệ tình cảm với Emma Raducanu, đặc biệt sau khi cả hai thi đấu đôi nam nữ tại US Open.

