Saudi Arabia thổi bay trật tự cũ - 600 triệu euro cho một mùa hè

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2025 của Saudi Pro League khép lại trong cơn bão tiền bạc.

Joao Felix sang Saudi Arabia thi đấu.

Con số 584,15 triệu euro được chi ra - tăng gần 100 triệu so với năm ngoái - không chỉ gây chấn động bóng đá châu Á mà còn trở thành hồi chuông cảnh báo với cả châu Âu. Điều đáng nói, lần này “kịch bản quen thuộc” đã thay đổi: không chỉ bốn đại gia Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad và Al Ahli mới chịu chi, mà những thế lực mới nổi như Al Qadsiah và NEOM SC mới thực sự là tâm điểm.

Những kẻ thách thức mới

Nếu như trước đây, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào các CLB thuộc Quỹ Đầu tư Công (PIF) thì nay ánh đèn sân khấu lại thuộc về Al Qadsiah và NEOM SC. Với sự hậu thuẫn từ các tập đoàn khổng lồ, hai CLB này đã tạo ra những cú sốc chuyển nhượng.

Al Qadsiah, do tập đoàn dầu khí Aramco chống lưng, chi ra tới 124,06 triệu euro - nhiều hơn bất kỳ CLB nào ở Saudi mùa hè này. Thương vụ đình đám nhất chính là chiêu mộ Mateo Retegui, Vua phá lưới Serie A mùa trước, với giá 68,5 triệu euro từ Atalanta. Đó không chỉ là một bản hợp đồng, mà còn là lời tuyên ngôn: Saudi Pro League có thể lôi kéo những chân sút đẳng cấp châu Âu ngay khi họ đang ở đỉnh cao sự nghiệp.

Trong khi đó, NEOM SC - tân binh của giải đấu, lại thể hiện sự tham vọng không kém. Thuộc tập đoàn phụ trách siêu dự án thành phố tương lai “The Line”, NEOM chi hơn 109 triệu euro để xây dựng lực lượng. Những bản hợp đồng như Luciano Rodriguez (20 triệu euro) hay Zeze (20 triệu euro) cho thấy họ không ngại đầu tư để khẳng định vị thế. Với tầm nhìn dài hạn và sức mạnh tài chính gần như vô hạn, NEOM hứa hẹn sẽ nhanh chóng chen chân vào nhóm quyền lực hàng đầu.

Sự trỗi dậy của những CLB ngoài PIF khiến “bộ tứ” truyền thống không thể khoanh tay đứng nhìn. Từng dự định giảm chi tiêu, nhưng khi thấy vị thế bị đe dọa, các ông lớn này buộc phải trở lại đường đua.

Al Nassr giờ có Ronaldo lẫn Felix.

Al Nassr của Cristiano Ronaldo chính là ví dụ điển hình. Họ gây tiếng vang khi chiêu mộ Joao Felix từ Chelsea với giá 30 triệu euro - một ngôi sao vẫn còn ở độ tuổi sung mãn. Đi kèm là những bản hợp đồng chất lượng như Kingsley Coman hay Inigo Martinez. Những nước đi này cho thấy Al Nassr không chỉ muốn duy trì sức hút hình ảnh với CR7, mà còn muốn trở thành bệ phóng cho các ngôi sao châu Âu tái sinh sự nghiệp.

Al Hilal - đội bóng giàu thành tích nhất Saudi Arabia- thì quyết tâm lấy lại ngôi vương từ tay Al Ittihad bằng các thương vụ đình đám: Darwin Nunez (53 triệu euro từ Liverpool) và Theo Hernandez (22 triệu euro từ Milan). Đây là những ngôi sao đang ở đỉnh cao phong độ, chứng tỏ Saudi Pro League đã không còn chỉ là “miền đất hưu trí” cho các cầu thủ luống tuổi.

Al Ittihad, nơi Karim Benzema vẫn là biểu tượng, cũng không đứng ngoài cuộc khi bổ sung trung vệ trẻ Simic với giá 21 triệu euro. Al Ahli gia cố đội hình bằng Millot và Antangana, cho thấy tham vọng cạnh tranh lâu dài. Thậm chí một CLB tầm trung như Al Fateh cũng gây chú ý khi ký hợp đồng tự do với thủ môn kỳ cựu Fernando Pacheco.

Cuộc đua quyền lực mới

Điểm đáng chú ý là sự đa dạng nguồn vốn đang chảy vào Saudi Pro League. Nếu trước đây PIF gần như độc quyền tạo ra những cú sốc, thì nay các tập đoàn dầu mỏ, xây dựng và năng lượng khác cũng nhập cuộc. Điều này đồng nghĩa với việc giải đấu đang mở ra cuộc đua quyền lực đa cực, nơi nhiều thế lực cùng tranh giành ảnh hưởng thay vì chỉ gói gọn trong “tứ đại gia”.

Darwin Nunez cũng sang châu Á chơi bóng.

Với gần 600 triệu euro được chi ra, Saudi Pro League vượt qua hầu hết giải đấu châu Âu ngoài top 5. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: liệu châu Âu có còn giữ được vị thế độc tôn trong việc thu hút và giữ chân ngôi sao? Khi những cái tên như Felix, Nunez, Retegui hay Theo Hernandez chọn Saudi, thông điệp gửi đến lục địa già là rất rõ ràng: sức hút tài chính đã có thể cân bằng, thậm chí vượt trội.

Không chỉ đơn thuần là những con số, làn sóng đầu tư này tác động trực tiếp đến cán cân lực lượng bóng đá châu Âu. Các CLB Serie A, La Liga hay Premier League giờ đây không chỉ phải lo cạnh tranh với nhau, mà còn phải dè chừng “cú hích” từ Trung Đông.

Ví dụ, việc Atalanta bán Retegui với giá 68,5 triệu euro giúp họ thu về nguồn vốn lớn để tái đầu tư, nhưng đồng thời mất đi chân sút chủ lực. Liverpool buộc phải chia tay Nunez với mức phí 53 triệu euro - một con số khó cưỡng, nhưng cũng tạo ra khoảng trống trên hàng công. Những thương vụ kiểu này sẽ ngày càng phổ biến, và châu Âu cần phải tìm lời giải cho “lực hút dầu mỏ” đang ngày càng mạnh mẽ.

Saudi Pro League mùa hè 2025 cho thấy tham vọng của bóng đá Saudi không còn là phong trào ngắn hạn. Sự kết hợp giữa PIF và các tập đoàn khổng lồ như Aramco, NEOM tạo nên nền tảng tài chính vững chắc, sẵn sàng khuấy đảo thị trường trong nhiều năm tới.

Với Ronaldo vẫn là biểu tượng, cùng sự xuất hiện của những ngôi sao như Feix hay Nunez, Saudi Pro League đang dần chuyển mình từ “giải đấu của những ngôi sao hoàng hôn” thành bến đỗ cạnh tranh thực sự cho các cầu thủ ở độ chín sự nghiệp.

Gần 600 triệu euro đã được chi ra, nhưng quan trọng hơn, thông điệp đã được gửi đi: Saudi Arabia không còn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Họ đang viết lại luật chơi, buộc cả bóng đá châu Âu phải nhìn lại vị thế của mình.