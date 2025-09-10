Ronaldo gây sốc khi từ chối đổi áo với Szoboszlai

Cristiano Ronaldo tỏ ra khá gượng gạo khi phải nói với Dominik Szoboszlai rằng anh không thể tặng áo sau trận vòng loại World Cup 2026 giữa Bồ Đào Nha và Hungary.

Ronaldo là tượng đài bóng đá thế giới.

Cristiano Ronaldo bị bắt gặp từ chối đổi áo với Szoboszlai dù trước đó ngôi sao Liverpool trao áo mình cho CR7. Thế nhưng thực tế, câu chuyện phía sau không đơn giản là một lời từ chối.

Giống nhiều cầu thủ khác khi đối đầu Ronaldo, tiền vệ người Hungary tỏ ra háo hức muốn sở hữu chiếc áo của thần tượng sau tiếng còi mãn cuộc rạng sáng 10/9. Anh đứng đợi bên ngoài phòng thay đồ của Bồ Đào Nha để trao chiếc áo của mình cho CR7 với hy vọng được nhận lại áo của huyền thoại này.

Thế nhưng, Szoboszlai chút hụt hẫng khi Ronaldo cho biết đã tặng chiếc áo đấu của mình cho người khác. Dẫu vậy, chủ nhân năm Quả bóng Vàng lập tức thể hiện đẳng cấp khi hứa chắc nịch sẽ tặng Szoboszlai chiếc áo trong trận lượt về vào tháng tới.

Ronaldo nói: “Tôi sẽ đưa cho cậu chiếc áo sân nhà của tôi, chắc chắn rồi. Ở Bồ Đào Nha nhé, được chứ?”. Đoạn video ghi lại cuộc trao đổi, kết thúc bằng cái ôm ấm áp giữa hai người, nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Sau khi xem đoạn clip, một người hâm mộ bình luận thật tuyệt khi bạn được gặp thần tượng của mình. Người khác viết trấn an Szoboszlai rằng "GOAT" (vĩ đại nhất mọi thời) đã hứa thì chắc chắn sẽ giữ lời. Một tài khoản khác lại nói thật là anh hùng trọng anh hùng.

Sau khi thắng Hungary 3-2, Bồ Đào Nha dẫn đầu bảng F với 2 trận toàn thắng, Hungary xếp áp chót với 1 điểm. Trận Bồ Đào Nha tái đấu Hungary tại Lisbon sẽ tiến hành vào giữa tháng 10.