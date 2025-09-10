Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo làm nên lịch sử

  • Thứ tư, 10/9/2025 06:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn giúp Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Hungary 3-2 ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Ronaldo tỏa sáng ở tuổi 40.

Với cú đá phạt đền tung lưới Hungary, Cristiano Ronaldo ghi danh lịch sử với tư cách là một trong hai cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại World Cup.

Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha và huyền thoại người Guatemala, Carlos Ruiz có cùng 39 bàn. Xếp sau là Lionel Messi của Argentina với 36 bàn sau 72 trận, tiếp theo là Ali Daei của Iran với 35 bàn sau 51 trận.

Messi sẽ không ra sân ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, đồng nghĩa với việc anh gần như không còn cơ hội vượt qua kỷ lục của Ronaldo. Vòng loại World Cup tiếp theo diễn ra vào năm 2029. Khi đó, cả hai cái tên thuộc hàng siêu sao nhiều khả năng giải nghệ.

Trong khi đó, CR7 còn nguyên cơ hội độc chiếm kỷ lục này, khi anh vẫn còn 4 trận tại vòng loại khu vực châu Âu của giải bóng đá thế giới diễn ra tại Bắc, Trung Mỹ vào hè năm sau.

Hiện tại, Ronaldo đã ghi 943 bàn. Lão tướng sinh năm 1985 vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu chạm mốc 1.000 bàn thắng.

Màn trình diễn ấn tượng của Ronaldo giúp Bồ Đào Nha giành trọn 6 điểm ở bảng F. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào giữa tháng 10, "Seleccao" sẽ chạm trán Ireland, đội tuyển đang đứng cuối bảng.

Bàn thắng lịch sử của Ronaldo Rạng sáng 10/9, Ronaldo ghi bàn thứ 39 ở vòng loại World Cup, thành tích cao nhất lịch sử.

