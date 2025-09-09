Khoảnh khắc gây sốt của Ronaldo và Szoboszlai 16 năm trước

Từ cậu bé mascot năm 2009, Dominik Szoboszlai trở thành thủ lĩnh Hungary và chuẩn bị đối đầu thần tượng Cristiano Ronaldo.

Szoboszlai thời điểm là cậu nhóc mascot khi Ronaldo đã là ngôi sao hàng đầu thế giới.

Năm 2009, khi Bồ Đào Nha thắng Hungary 3-0 thuộc vòng loại World Cup 2010, một cậu bé mascot nhỏ nhắn xuất hiện cạnh Ronaldo thời điểm cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ. Cậu bé ấy chính là Szoboszlai.

16 năm trôi qua, Szoboszlai giờ trở thành thủ quân tuyển Hungary, ngôi sao sáng của Liverpool và bóng đá châu Âu. Đặc biệt, anh chuẩn bị đối đầu chính thần tượng thuở ấu thơ. Rạng sáng 10/9, Hungary sẽ tiếp đón Bồ Đào Nha ở lượt 2 vòng loại World Cup 2026.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước màn so tài, Szoboszlai xúc động: "Tôi từng chạm trán nhiều cầu thủ lớn, nhưng chưa bao giờ là Ronaldo. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã là thần tượng của tôi. Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đến".

Nếu ngày ấy là ký ức khó quên của một cậu bé đứng cạnh thần tượng, thì giờ là thời khắc Szoboszlai bước vào sân, thi đấu sòng phẳng với người truyền cảm hứng cho cả sự nghiệp. Một vòng tròn kỳ diệu của bóng đá với quá khứ, hiện tại và ước mơ giao thoa.

Dù vậy, Szoboszlai và đồng đội chắc chắn gặp thử thách khi ngăn cản Ronaldo. Hôm 7/9, Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Armenia. Ở tuổi 40, cựu tiền đạo MU chưa dừng lại.

CR7 hiện chạm mốc 38 bàn thắng ở vòng loại World Cup, kém đúng 1 bàn so với kỷ lục mọi thời của huyền thoại Carlos Ruiz. Khả năng Ronaldo có thể xô đổ kỷ lục nếu ghi bàn vào lưới Hungary.