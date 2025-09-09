Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc gây sốt của Ronaldo và Szoboszlai 16 năm trước

  Thứ ba, 9/9/2025 16:24 (GMT+7)
Từ cậu bé mascot năm 2009, Dominik Szoboszlai trở thành thủ lĩnh Hungary và chuẩn bị đối đầu thần tượng Cristiano Ronaldo.

Szoboszlai thời điểm là cậu nhóc mascot khi Ronaldo đã là ngôi sao hàng đầu thế giới.

Năm 2009, khi Bồ Đào Nha thắng Hungary 3-0 thuộc vòng loại World Cup 2010, một cậu bé mascot nhỏ nhắn xuất hiện cạnh Ronaldo thời điểm cầu thủ đang ở đỉnh cao phong độ. Cậu bé ấy chính là Szoboszlai.

16 năm trôi qua, Szoboszlai giờ trở thành thủ quân tuyển Hungary, ngôi sao sáng của Liverpool và bóng đá châu Âu. Đặc biệt, anh chuẩn bị đối đầu chính thần tượng thuở ấu thơ. Rạng sáng 10/9, Hungary sẽ tiếp đón Bồ Đào Nha ở lượt 2 vòng loại World Cup 2026.

Chia sẻ trong buổi họp báo trước màn so tài, Szoboszlai xúc động: "Tôi từng chạm trán nhiều cầu thủ lớn, nhưng chưa bao giờ là Ronaldo. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã là thần tượng của tôi. Cuối cùng, khoảnh khắc này cũng đến".

Nếu ngày ấy là ký ức khó quên của một cậu bé đứng cạnh thần tượng, thì giờ là thời khắc Szoboszlai bước vào sân, thi đấu sòng phẳng với người truyền cảm hứng cho cả sự nghiệp. Một vòng tròn kỳ diệu của bóng đá với quá khứ, hiện tại và ước mơ giao thoa.

Dù vậy, Szoboszlai và đồng đội chắc chắn gặp thử thách khi ngăn cản Ronaldo. Hôm 7/9, Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Armenia. Ở tuổi 40, cựu tiền đạo MU chưa dừng lại.

CR7 hiện chạm mốc 38 bàn thắng ở vòng loại World Cup, kém đúng 1 bàn so với kỷ lục mọi thời của huyền thoại Carlos Ruiz. Khả năng Ronaldo có thể xô đổ kỷ lục nếu ghi bàn vào lưới Hungary.

Ronaldo chia sẻ video cảm động với cậu bé may mắn

Cristiano Ronaldo gửi lời nhắn cảm động đến cậu bé bật khóc vì xúc động khi được dắt tay anh ra sân trong trận vòng loại World Cup 2026 hôm 6/9.

35:2071 hôm qua

Ronaldo ở tuổi 40 vẫn quá đáng sợ

Ở tuổi 40, Cristiano Ronaldo vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chấp nhận buông tay.

12:32 7/9/2025

Ronaldo tri ân Jota

Siêu sao Cristiano Ronaldo có khoảnh khắc đáng nhớ trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Armenia tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 7/9.

05:55 7/9/2025

    Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro (sinh ngày 05/02/1985) là siêu sao bóng đá Bồ Đào Nha, được công nhận rộng rãi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Hiện anh đang thi đấu cho CLB Al-Nassr tại giải Saudi Pro League và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Bồ Đào Nha. Vào ngày 01/07/2009, Ronaldo trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới khi chuyển từ Manchester United sang Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng (tương đương 94 triệu euro).Anh đã giành được 5 Quả bóng vàng (Ballon d'Or), 4 Chiếc giày vàng châu Âu (European Golden Shoe) và 3 giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA (The Best FIFA Men's Player). Ronaldo là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá quốc tế và là cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Real Madrid với 450 bàn thắng.Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được ít nhất 100 bàn thắng cho 4 câu lạc bộ khác nhau (Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr).Và là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở cả 5 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022) và 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016, 2020), đồng thời là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Champions League.

    • Ngày sinh: 05/02/1985
    • Chiều cao: 1,87 m
    • Số áo: 7
    • Câu lạc bộ hiện tại: Al-Nassr FC (Saudi Arabia), hợp đồng đến năm 2027.

    Cristiano Ronaldo đã ghi hơn 900 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp (cho cả CLB và đội tuyển). CR7 nổi tiếng với sự chuyên nghiệp, ý chí tập luyện phi thường và lòng quyết tâm duy trì phong độ đỉnh cao ở một độ tuổi mà ít cầu thủ nào có thể làm được.

