Tuyển thủ U23 Việt Nam hay nhất trận thắng Jordan

  • Thứ ba, 6/1/2026 21:42 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh có màn trình diễn chói sáng, góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026 tối 6/1.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

Trong bối cảnh U23 Jordan được đánh giá cao nhờ thể hình, thể lực và lối chơi giàu sức mạnh, Hiểu Minh trở thành điểm tựa vững chắc nơi hàng phòng ngự của đoàn quân HLV Kim Sang-sik. Anh thi đấu chắc chắn và còn ghi 1 bàn thắng, qua đó được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Hiểu Minh còn để lại dấu ấn đậm nét trên mặt trận tấn công. Phút 42, từ một tình huống phạt góc được tổ chức bài bản, Hiểu Minh băng vào dứt điểm cận thành chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Việt Nam.

Bàn thắng này mang ý nghĩa quan trọng, giúp tạo đà tâm lý thuận lợi cho U23 Việt Nam trong phần còn lại của trận đấu. Nhờ đó, đội bóng áo đỏ giành được thắng lợi quý giá ở ngày ra quân.

U23 Viet Nam anh 1

Hiểu Minh (4) tỏa sáng trước U23 Jordan. Ảnh: AFC

Thống kê sau trận, Hiểu Minh có 59 lần chạm bóng, thực hiện 34/43 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 79%. Đáng chú ý, trung vệ này thắng 100% các pha tranh chấp trên không (3/3), một thông số cực kỳ ấn tượng khi đối đầu với đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ cao to như U23 Jordan.

Ở mặt trận phòng ngự, Hiểu Minh thực hiện tới 9 pha phá bóng, 2 lần tắc bóng thành công và 3 tình huống đánh chặn quan trọng, góp phần vô hiệu hóa gần như toàn bộ các phương án tấn công của đối thủ.

Nhờ sự chắc chắn của Hiểu Minh cùng các đồng đội, thủ môn Trung Kiên gần như không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm thực sự nào trong suốt 90 phút thi đấu.

HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tiềm năng và sự tiến bộ của Hiểu Minh, đồng thời tạo điều kiện để trung vệ này tỏa sáng tại SEA Games 33 và mới đây là giải U23 châu Á 2026.

Duy Luân

U23 Việt Nam U23 Việt Nam hiểu minh u23 châu á u23 jordan

