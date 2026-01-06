Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

U23 Việt Nam được ví với Arsenal

  • Thứ ba, 6/1/2026 21:24 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Tối 6/1, fanpage AFC Asian Cup so sánh U23 Việt Nam với Arsenal bởi nghệ thuật ghi bàn từ những tình huống cố định được tổ chức bài bản và lạnh lùng.

U23 Viet Nam anh 1

So sánh thú vị của fanpage AFC Asian Cup.

U23 Việt Nam đang khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Sau trận đấu, fanpage AFC Asian Cup gọi chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan với thông điệp đầy ẩn ý: "Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam".

Cách ví von ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi Arsenal dưới thời Mikel Arteta nổi tiếng là bậc thầy khai thác các tình huống cố định. Và AFC cho rằng U23 Việt Nam sở hữu thứ vũ khí tương tự, nhưng mang dấu ấn rất riêng.

Trước Jordan, cả hai bàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik đều xuất phát từ những pha bóng chết được chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán chính xác đến từng chi tiết.

Bàn mở tỷ số đến từ chấm phạt đền sau một tình huống phạt góc gây sức ép liên tục, buộc hậu vệ đối phương chạm tay trong vùng cấm. Bàn thắng thứ hai cũng từ một quả phạt góc có quỹ đạo khó chịu, điểm cắt hợp lý và cú dứt điểm gọn gàng ở cột xa, khiến hàng thủ Jordan hoàn toàn bị động.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân là khởi đầu như mơ dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ đối đầu Kyrgyzstan. Nếu giành chiến thắng, khả năng cao U23 Việt Nam sẽ có vé vượt qua vòng bảng.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

2 bàn thắng của U23 Việt Nam trước Jordan Tối 6/1, U23 Việt Nam xuất sắc đả bại U23 Jordan với tỷ số 2-0 thuộc trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026.

AFC gọi tên vũ khí đáng sợ của U23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành nhiều lời khen ngợi cho U23 Việt Nam sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A VCK U23 châu Á 2026 tối 6/1.

1 giờ trước

Báo Đông Nam Á thán phục bài cố định của U23 Việt Nam

Tối 6/1, chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 khiến truyền thông khu vực đánh giá cao.

1 giờ trước

U23 Việt Nam khiến CĐV Đông Nam Á dậy sóng

Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tạo nên làn sóng ngưỡng mộ mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ Đông Nam Á.

1 giờ trước

Tiết lộ về HLV Park Hang-seo

Mục Thể thao giới thiệu tủ sách về HLV Park Hang-seo. Ở đây, độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện về nhà cầm quân người Hàn Quốc trong thời gian ông cùng bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử ở những giải đấu khu vực Đông Nam Á, lẫn châu Á.

Minh Nghi

U23 Việt Nam U23 Việt Nam

    Đọc tiếp

    FIFA, Atletico chuc mung U23 Viet Nam hinh anh

    FIFA, Atletico chúc mừng U23 Việt Nam

    17 phút trước 22:04 6/1/2026

    0

    Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ lan tỏa trong khu vực mà còn tạo tiếng vang trên các nền tảng truyền thông quốc tế.

    Cu soc o giai U23 chau A hinh anh

    Cú sốc ở giải U23 châu Á

    18 phút trước 22:03 6/1/2026

    0

    Ngay trước thời điểm vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi tranh, bóng đá Iraq bất ngờ đón nhận thông tin chấn động khi HLV trưởng Emad Mohammed của đội U23 nước này tuyên bố từ chức.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý