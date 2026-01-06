U23 Việt Nam được ví với Arsenal

Tối 6/1, fanpage AFC Asian Cup so sánh U23 Việt Nam với Arsenal bởi nghệ thuật ghi bàn từ những tình huống cố định được tổ chức bài bản và lạnh lùng.

So sánh thú vị của fanpage AFC Asian Cup.

U23 Việt Nam đang khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Sau trận đấu, fanpage AFC Asian Cup gọi chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan với thông điệp đầy ẩn ý: "Không phải Arsenal, đây là U23 Việt Nam".

Cách ví von ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi Arsenal dưới thời Mikel Arteta nổi tiếng là bậc thầy khai thác các tình huống cố định. Và AFC cho rằng U23 Việt Nam sở hữu thứ vũ khí tương tự, nhưng mang dấu ấn rất riêng.

Trước Jordan, cả hai bàn thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik đều xuất phát từ những pha bóng chết được chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán chính xác đến từng chi tiết.

Bàn mở tỷ số đến từ chấm phạt đền sau một tình huống phạt góc gây sức ép liên tục, buộc hậu vệ đối phương chạm tay trong vùng cấm. Bàn thắng thứ hai cũng từ một quả phạt góc có quỹ đạo khó chịu, điểm cắt hợp lý và cú dứt điểm gọn gàng ở cột xa, khiến hàng thủ Jordan hoàn toàn bị động.

Chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân là khởi đầu như mơ dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Ở lượt trận tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ đối đầu Kyrgyzstan. Nếu giành chiến thắng, khả năng cao U23 Việt Nam sẽ có vé vượt qua vòng bảng.

