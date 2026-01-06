Báo Đông Nam Á thán phục bài cố định của U23 Việt Nam

Tối 6/1, chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 khiến truyền thông khu vực đánh giá cao.

U23 Việt Nam rất giỏi trong khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Đặc biệt là sự hiệu quả của U23 Việt Nam từ các tình huống bóng cố định, thứ được họ ví như "vũ khí đáng sợ" của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bola của Indonesia bình luận: "Việt Nam quá nguy hiểm từ phạt góc, Jordan sở hữu chiều cao và thể hình tốt nhưng vẫn không chống nổi".

Một số CĐV Indonesia cũng dành sự ngưỡng mộ cho U23 Việt Nam, không quên nhắc lại bàn thua U23 nước này phải nhận ở chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái. Phần đông CĐV Indonesia đánh giá Việt Nam thực sự là ông vua Đông Nam Á ở cấp độ trẻ, và vũ khí cố định của họ là nỗi ám ảnh với nhiều đội.

Ở chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái, U23 Việt Nam cũng ghi bàn duy nhất từ một quả phạt góc để hạ đội chủ nhà Indonesia 1-0. Tại chung kết SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng ghi bàn vào lưới Thái Lan theo kịch bản tương tự trận gặp Jordan, với một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền.

Các pha bóng bổng, cố định trở thành điểm mạnh của U23 Việt Nam hai năm qua.

Thairath (Thái Lan) viết: "Kịch bản soạn lại với U23 Việt Nam, lần này U23 Jordan là nạn nhân. Một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền, U23 Việt Nam lại khởi đầu suôn sẻ ở giải châu Á".

Hai bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn trình diễn đầy ấn tượng trước Jordan ở trận ra quân bảng A. Điều đáng nói, cả hai bàn U23 Việt Nam ghi trận này đều xuất phát từ hai quả phạt góc.

Ở bàn đầu tiên, cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay khi phòng ngự phạt góc, đồng nghĩa với quả phạt đền dành cho U23 Việt Nam. Từ cự ly 11 m, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số. Phút 42, Hiểu Minh dứt điểm cận thành chuẩn xác sau quả đá phạt góc của Khuất Văn Khang.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.