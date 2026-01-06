Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Báo Đông Nam Á thán phục bài cố định của U23 Việt Nam

  • Thứ ba, 6/1/2026 20:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 6/1, chiến thắng ấn tượng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan ở lượt trận mở màn bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 khiến truyền thông khu vực đánh giá cao.

U23 Việt Nam rất giỏi trong khả năng tận dụng các tình huống cố định.

Đặc biệt là sự hiệu quả của U23 Việt Nam từ các tình huống bóng cố định, thứ được họ ví như "vũ khí đáng sợ" của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Bola của Indonesia bình luận: "Việt Nam quá nguy hiểm từ phạt góc, Jordan sở hữu chiều cao và thể hình tốt nhưng vẫn không chống nổi".

Một số CĐV Indonesia cũng dành sự ngưỡng mộ cho U23 Việt Nam, không quên nhắc lại bàn thua U23 nước này phải nhận ở chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái. Phần đông CĐV Indonesia đánh giá Việt Nam thực sự là ông vua Đông Nam Á ở cấp độ trẻ, và vũ khí cố định của họ là nỗi ám ảnh với nhiều đội.

Ở chung kết giải U23 Đông Nam Á hồi năm ngoái, U23 Việt Nam cũng ghi bàn duy nhất từ một quả phạt góc để hạ đội chủ nhà Indonesia 1-0. Tại chung kết SEA Games 33, đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng ghi bàn vào lưới Thái Lan theo kịch bản tương tự trận gặp Jordan, với một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền.

U23 Viet Nam anh 1

Các pha bóng bổng, cố định trở thành điểm mạnh của U23 Việt Nam hai năm qua.

Thairath (Thái Lan) viết: "Kịch bản soạn lại với U23 Việt Nam, lần này U23 Jordan là nạn nhân. Một bàn từ phạt góc và 1 bàn từ phạt đền, U23 Việt Nam lại khởi đầu suôn sẻ ở giải châu Á".

Hai bàn thắng của Đình Bắc và Hiểu Minh giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có màn trình diễn đầy ấn tượng trước Jordan ở trận ra quân bảng A. Điều đáng nói, cả hai bàn U23 Việt Nam ghi trận này đều xuất phát từ hai quả phạt góc.

Ở bàn đầu tiên, cầu thủ U23 Jordan để bóng chạm tay khi phòng ngự phạt góc, đồng nghĩa với quả phạt đền dành cho U23 Việt Nam. Từ cự ly 11 m, Đình Bắc ghi bàn mở tỷ số. Phút 42, Hiểu Minh dứt điểm cận thành chuẩn xác sau quả đá phạt góc của Khuất Văn Khang.

HLV Kim Sang-sik vẫn bất bại cùng bóng đá trẻ Việt Nam

Tối 6/1, trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), U23 Việt Nam hạ U23 Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A VCK U23 châu Á 2026.

2 giờ trước

VFF kỷ luật 5 cầu thủ U19 vì thi đấu không đúng khả năng

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra quyết định xử phạt 5 cầu thủ U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà do hành vi thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Giải U19 quốc gia 2025/26.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

U23 Việt Nam U23 châu Á

    FIFA, Atletico chuc mung U23 Viet Nam hinh anh

    FIFA, Atletico chúc mừng U23 Việt Nam

    15 phút trước 22:04 6/1/2026

    0

    Tối 6/1, chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam trước U23 Jordan tại VCK U23 châu Á 2026 không chỉ lan tỏa trong khu vực mà còn tạo tiếng vang trên các nền tảng truyền thông quốc tế.

    Cu soc o giai U23 chau A hinh anh

    Cú sốc ở giải U23 châu Á

    15 phút trước 22:03 6/1/2026

    0

    Ngay trước thời điểm vòng chung kết U23 châu Á 2026 khởi tranh, bóng đá Iraq bất ngờ đón nhận thông tin chấn động khi HLV trưởng Emad Mohammed của đội U23 nước này tuyên bố từ chức.

