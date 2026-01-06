Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Kim Sang-sik vẫn bất bại cùng bóng đá trẻ Việt Nam

  • Thứ ba, 6/1/2026 20:37 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Tối 6/1, trên sân King Abdullah Sports City Hall (Saudi Arabia), U23 Việt Nam hạ U23 Jordan 2-0 ở trận ra quân bảng A VCK U23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik nối dài thành tích ấn tượng với bóng đá Việt Nam ở những giải đấu chính thức.

Hai bàn thắng trong hiệp một của Đình Bắc và Hiểu Minh giúp U23 Việt Nam có khởi đầu mỹ mãn tại giải châu Á. Đồng thời, nó giúp HLV Kim Sang-sik nối dài kỷ lục cùng bóng đá trẻ Việt Nam.

Nếu không tính các giải giao hữu của U22 hay U23 (khi HLV người Hàn Quốc giao lại cho người khác tạm quyền), ông Kim Sang-sik toàn thắng khi dẫn các đội trẻ Việt Nam (U22/U23).

Ở vòng loại U23 Asian Cup, giải U23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33 và giờ là U23 châu Á, các đội bóng của ông thầy 48 tuổi chưa thua trận nào. Ở vòng loại U23 Asian Cup, U23 Việt Nam toàn thắng 3 trận, ghi 4 bàn, dễ dàng giành vé vào vòng chung kết.

Ở chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang-sik và các học trò thắng Lào 3-0, Campuchia 2-1, Philippines 2-1, và hạ Indonesia 1-0 ở chung kết để lên ngôi vô địch.

Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam giành HCV với thành tích hoàn hảo, khi thắng 2-1 ở ngày mở màn gặp Lào, thắng Malaysia 2-0 ở lượt trận thứ hai, hạ Philippines 2-0 ở bán kết. Đến chung kết, U22 Việt Nam hạ Thái Lan 3-2 ở hiệp phụ (hai đội hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức).

Với khởi đầu ấn tượng ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026, người hâm mộ hy vọng U23 Việt Nam của HLV Kim sẽ lại làm nên chuyện.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

