VFF kỷ luật 5 cầu thủ U19 vì thi đấu không đúng khả năng

Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ra quyết định xử phạt 5 cầu thủ U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà do hành vi thi đấu không đúng khả năng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Giải U19 quốc gia 2025/26.

Ban Kỷ luật VFF cho biết án phạt được áp dụng nhằm bảo vệ tính công bằng, minh bạch của các giải đấu, đặc biệt là hệ thống giải trẻ – nền tảng phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Ngày 6/1, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức ban hành các quyết định kỷ luật đối với 5 cầu thủ thuộc đội U19 Trung tâm Bóng đá Đào Hà, liên quan đến hành vi thi đấu không đúng khả năng tại Giải bóng đá Vô địch U19 quốc gia mùa giải 2025/26.

Theo đó, các cầu thủ bị kỷ luật gồm: Nguyễn Văn Linh (Quyết định số 10), Nguyễn Xuân Quyền (Quyết định số 11), Mạc Quốc Tịnh (Quyết định số 12), Lê Văn Tâm (Quyết định số 13) và Lê Minh Khôi (Quyết định số 14).

Ban Kỷ luật xác định những cầu thủ này có hành vi thi đấu không đúng khả năng chuyên môn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính trung thực, công bằng của giải đấu cũng như uy tín của VFF.

Căn cứ các quy định hiện hành, mỗi cầu thủ bị phạt tiền 2.500.000 đồng và bị đình chỉ thi đấu 5 trận kế tiếp tại các giải đấu do VFF quản lý và tổ chức. Các quyết định kỷ luật có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Kỷ luật VFF nhấn mạnh, việc xử lý nghiêm khắc nhằm bảo vệ tính công bằng, minh bạch và giá trị chuyên môn của các giải đấu quốc gia, đặc biệt là các giải trẻ, nơi được xem là nền tảng cho sự phát triển bền vững của bóng đá Việt Nam. Hành vi thi đấu không đúng khả năng không chỉ làm méo mó kết quả thi đấu, mà còn gây tổn hại trực tiếp đến công tác đào tạo, giáo dục cầu thủ trẻ về tinh thần thể thao trung thực.

Theo thông báo của VFF, các cầu thủ liên quan vẫn có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại của Liên đoàn theo đúng trình tự, thủ tục được quy định trong điều lệ và các văn bản pháp lý hiện hành.

Vụ việc một lần nữa đặt ra yêu cầu siết chặt công tác giám sát, giáo dục đạo đức thi đấu ở các tuyến trẻ, nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và giữ gìn uy tín cho các giải bóng đá quốc gia.