HLV U19 Hà Tĩnh bị cấm 6 trận vì xâm phạm thân thể trọng tài

  • Thứ hai, 29/12/2025 16:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) ra án phạt nghiêm khắc đối với ban huấn luyện đội U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, sau hành vi vi phạm kỷ luật xảy ra tại vòng loại giải vô địch U19 Quốc gia 2025/26.

Theo Quyết định số 1249, HLV trưởng Đinh Văn Dũng bị phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 6 trận liên tiếp do có hành vi cố tình xâm phạm thân thể trọng tài trong trận đấu giữa U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và U19 Sông Lam Nghệ An, diễn ra ngày 27/12/2025. Nhà cầm quân này có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại của VFF theo đúng quy định.

Cùng liên quan đến trận đấu nói trên, Quyết định số 1250 cũng được ban hành đối với ông Nguyễn Anh Cường, trợ lý HLV đội U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ông Cường bị phạt 1,25 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì phản ứng thái quá với tổ trọng tài.

Các án phạt đều có hiệu lực kể từ ngày ký và được xem là động thái cứng rắn của VFF nhằm siết chặt kỷ cương ở các giải trẻ.

Vụ việc bắt nguồn từ tình huống va chạm giữa Anh Dũng (U19 SLNA) và Quang Lê (U19 Hà Tĩnh) ở phút bù giờ hiệp một. Sau tình huống này, khu kỹ thuật của Hà Tĩnh phản ứng dữ dội, dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp dành cho HLV Đinh Văn Dũng và trợ lý Nguyễn Anh Cường.

Trong trận đấu diễn ra tại Trung tâm TDTT Hàm Rồng (Gia Lai), U19 Hà Tĩnh để thua U19 SLNA với tỷ số 1-2. Quốc Hòa và Phước Tú ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ, trong khi Thanh Bình là tác giả bàn thắng duy nhất của Hà Tĩnh.

Sau 5 trận đấu ở vòng loại, U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn tạm dẫn đầu bảng C với 12 điểm, hơn U19 SLNA 2 điểm.

Cũng ở giải đấu này, VFF phạt 5 cầu thủ của CLB U19 Bê Tông 26 do có hành vi tiêu cực. Trong đó, 2 cầu thủ bị cấm thi đấu đến hết giải, còn 3 cầu thủ bị treo giò 5 trận.

