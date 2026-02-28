Ngày Maradona khiến Rooney không thể quên

Wayne Rooney tiết lộ từng được Diego Maradona tặng một món quà trong cuộc gặp bất ngờ tại nhà hàng Wing’s ở Manchester.

Rooney không thể quên món quà mà Maradona tặng anh.

Trên chương trình The Wayne Rooney Show, cựu tiền đạo Manchester United nhắc lại kỷ niệm năm 2013 khi đội bóng chạm trán Real Madrid ở vòng 1/8 Champions League. Ở trận lượt đi tại Bernabeu, Rooney thực hiện quả phạt góc để Danny Welbeck ghi bàn và kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1.

Dù góp công vào kết quả tích cực trên sân khách và chấp nhận chơi trái vị trí, Rooney bất ngờ bị Sir Alex Ferguson thông báo ngồi dự bị ở trận lượt về tại Old Trafford. Manchester United sau đó thua 1-2 và bị loại. Quyết định này khiến Rooney "bốc hỏa", theo chính lời anh kể lại.

Tối hôm đó, trong tâm trạng không vui, Rooney đến nhà hàng Trung Hoa Wing’s, vốn là địa điểm quen thuộc của nhiều cầu thủ Premier League. Tại đây, anh bất ngờ chạm mặt Diego Maradona. Huyền thoại Argentina khi ấy mặc vest và thắt cà vạt, còn Rooney xuất hiện trong bộ đồ thể thao của CLB.

Hai người chụp ảnh cùng nhau. Sau đó, Maradona bất ngờ tháo cà vạt của mình và đeo lên cổ Rooney. "Đó là khoảnh khắc khá kỳ lạ. Ông ấy mặc vest chỉnh tề, còn tôi vẫn mặc đồ thể thao", Rooney kể. Anh cho biết mình vẫn giữ chiếc cà vạt ấy đến nay.

Thời điểm đó, Maradona thường xuyên có mặt tại Manchester do con gái ông, Giannina, kết hôn với Sergio Aguero, khi ấy đang khoác áo Manchester City. Trước đây, Maradona từng ca ngợi Rooney là "tài năng đặc biệt" của bóng đá Anh khi anh mới 17 tuổi.

Rooney thừa nhận đã uống vài ly rượu tối hôm đó để giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, cuộc gặp với Maradona biến một buổi tối đầy bực bội thành kỷ niệm khó quên.

Từ nỗi thất vọng trên sân cỏ, Rooney ra về với món quà mang dấu ấn của một trong những huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá thế giới.

Siêu phẩm từ giữa sân trừng phạt đội của Rooney Nhận thấy thủ môn Tyler Miller của DC United dâng quá cao, Pablo Ruiz sút xa để mở tỷ số cho Real Salt Lake trong chiến thắng 2-1 ở giải Nhà nghề Mỹ sáng 18/6 (giờ Hà Nội).