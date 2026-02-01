Kai Rooney tiếp tục thu hút sự chú ý khi có màn trình diễn nổi bật trong màu áo đội U16 MU.

Con trai Rooney gây kinh ngạc.

Con trai của huyền thoại Wayne Rooney ghi tới 4 bàn thắng trong chiến thắng 6-4 của đội U16 MU trước U16 Norwich ở bán kết Premier League Cup mới đây.

Sau trận đấu, Kai chia sẻ niềm vui trên mạng xã hội khi đăng bức ảnh cầm quả bóng thi đấu, phần thưởng dành cho cầu thủ lập hat-trick trở lên, kèm dòng trạng thái ngắn gọn về chiến thắng của đội. Con trai Rooney cũng đăng thêm hình ảnh chiếc áo số 7 trong phòng thay đồ, cho thấy sự tự hào với màn trình diễn cá nhân.

Trước đó không lâu, Kai có lần đầu thi đấu tại Old Trafford trong màu áo đội U18 MU ở trận gặp Derby County. Khoảnh khắc này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt với cầu thủ trẻ, bởi đây chính là sân vận động nơi cha anh từng tạo dựng tên tuổi trong suốt nhiều năm.

Kai có lượng người hâm mộ riêng.

Sự xuất hiện của Kai trên sân Old Trafford nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ, với những tiếng hô quen thuộc dành cho gia đình Rooney vang lên trên khán đài. Wayne Rooney và vợ, Coleen, có mặt để theo dõi con trai thi đấu, bên cạnh Michael Carrick, một đồng đội cũ của Rooney tại MU và hiện cũng là HLV tạm quyền của CLB.

Kai thể hiện phong độ chói sáng chỉ ít ngày sau khi truyền thông Anh đưa tin MU đề nghị bản thân ký hợp đồng học bổng trị giá khoảng 50.000 bảng mỗi năm, cùng một nhóm cầu thủ trẻ triển vọng khác của học viện. Dù vậy, Kai tỏ ra khá kín tiếng trước thông tin này khi đăng tải thông điệp mang tính phủ nhận trên mạng xã hội.

Hiện tại, Kai nằm trong nhóm 14 cầu thủ trẻ được đánh giá là “tinh hoa” của lò Carrington, những người được chú trọng phát triển và xem là tương lai của CLB. Việc được MU đề nghị hợp đồng được xem là sự ghi nhận lớn cho tiềm năng và nỗ lực của các cầu thủ trẻ trong quá trình rèn luyện tại học viện.

