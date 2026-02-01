Cole Palmer đi vào lịch sử Premier League

Đêm 7/2, Palmer tỏa sáng với hat-trick giúp Chelsea đánh bại Wolves 3-1 ở vòng 25 Premier League.

Cole Palmer bùng nổ đúng lúc Chelsea cần.

Palmer kỷ niệm cột mốc 100 lần ra sân cho Chelsea theo cách không thể tuyệt vời hơn. Ba bàn thắng vào lưới Wolverhampton đưa cựu sao Man City đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh với tư cách là cầu thủ đầu tiên lập 3 cú hat-trick khi hiệp một còn chưa kết thúc.

Chưa dừng ở đó, Palmer còn ghi danh lịch sử khi trở thành cầu thủ Chelsea sở hữu nhiều hat-trick nhất tại đấu trường Premier League (4).

Màn trình diễn xuất sắc của Palmer giúp Chelsea thu hẹp khoảng cách với vị trí thứ 4 xuống còn 1 điểm. Ở vòng tiếp theo, "The Blues" chỉ phải gặp Leeds, CLB đang đứng ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Dù có lợi thế sân nhà, Wolves vẫn sớm bộc lộ sự bất ổn nơi hàng thủ. Chỉ sau 15 phút, Matt Doherty phạm lỗi vụng về với Joao Pedro trong vòng cấm, tạo điều kiện để Palmer mở tỷ số trên chấm phạt đền.

Chelsea sau đó liên tục tạo ra sóng gió, buộc thủ thành của Wolves phải trổ tài cứu thua trước pha xử lý táo bạo của Enzo Fernandez và pha dứt điểm cận thành của Malo Gusto.

Cole Palmer lập hat-trick trước Wolves.

Sai lầm cá nhân tiếp tục ám ảnh đội chủ nhà khi Yerson Mosquera đẩy ngã Joao Pedro trong vùng cấm, mang về quả phạt đền thứ hai cho Chelsea. Palmer không bỏ lỡ cơ hội, hoàn tất cú đúp.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ba phút sau, tiền vệ người Anh hoàn tất cú hat-trick với pha dứt điểm gọn gàng từ đường căng ngang của Marc Cucurella, ấn định thế trận ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Wolves chơi khởi sắc hơn. Mateus Mane suýt ghi bàn với cú sút dội cột dọc, trước khi Tolu Arokodare tận dụng pha đánh đầu kiến tạo của Adam Armstrong để rút ngắn tỷ số.

Dù vậy, nỗ lực vùng lên của đội chủ nhà không đủ để xoay chuyển cục diện, khi Chelsea chủ động giảm nhịp độ và kiểm soát thế trận.

Wolves tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng, với trận thua thứ 19 tại Premier League mùa này, khiến họ vẫn giậm chân dưới mốc 10 điểm và tiến gần hơn tới những cột mốc buồn trong lịch sử giải đấu.