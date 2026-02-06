Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mức giá để Real Madrid chiêu mộ Enzo Fernandez

  Thứ sáu, 6/2/2026 17:02 (GMT+7)
Chelsea gửi thông điệp cứng rắn tới các đối tác quan tâm Enzo Fernandez, trong đó có Real Madrid, khi hét giá tiền vệ người Argentina ở mức không dưới 120 triệu euro.

Real Madrid cần chi ít nhất 120 triệu euro cho Enzo Fernandez.

Real Madrid đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng hè bận rộn, với trọng tâm là làm mới hàng tiền vệ thời hậu Toni Kroos và Luka Modric. Trong quá trình rà soát thị trường, Fernandez nổi lên như một phương án tiềm năng.

Nhà vô địch World Cup 2022 được đánh giá cao nhờ khả năng điều tiết nhịp độ, phân phối bóng chính xác và lối chơi giàu năng lượng. Đó là những phẩm chất mà CLB chủ sân Bernabeu đang thiếu hụt. Tuy nhiên, thương vụ này không dễ dàng.

Theo Mundo Deportivo, Chelsea không có ý định bán rẻ một trong những tài sản quan trọng nhất của họ. Đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán, nhưng chỉ khi nhận được lời đề nghị khoảng 120 triệu euro. Đây được xem là động thái nhằm bảo vệ giá trị của Fernandez, bởi anh còn hợp đồng dài hạn và giữ vai trò then chốt trong kế hoạch lâu dài của CLB London.

Về phía Real Madrid, ban lãnh đạo được cho là sẽ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. "Los Blancos" hiểu rõ giá trị chuyên môn của Fernandez, song họ cũng không muốn phá vỡ cấu trúc tài chính vốn được duy trì chặt chẽ trong nhiều năm qua.

Mức giá của Fernandez thậm chí có thể tiếp tục tăng nếu anh duy trì phong độ cao trong màu áo tuyển Argentina ở World Cup 2026. Với Real Madrid, đây là thương vụ hấp dẫn về mặt chuyên môn, nhưng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu họ chấp nhận cuộc chơi lớn mà Chelsea đã sớm vạch ra.

