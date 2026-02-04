Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
3 cầu thủ Chelsea bỏ vùng cấm, phá thế phạt góc của Arsenal

  • Thứ tư, 4/2/2026 07:05 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Rạng sáng 4/2, tình huống chiến thuật hiếm thấy xuất hiện trong trận bán kết lượt về League Cup giữa Arsenal và Chelsea, khiến cả khán giả lẫn giới chuyên môn ngỡ ngàng.

Chelsea bố trí 3 cầu thủ để sẵn sàng phản công khi Arsenal tổ chức đá phạt góc.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 1-0 cho Arsenal, qua đó giúp "Pháo thủ" giành vé tới Wembley với tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz định đoạt cục diện, nhưng khoảnh khắc khiến người ta nhắc tới nhiều nhất lại đến ở phút 17, từ quyết định táo bạo của HLV Liam Rosenior bên phía Chelsea.

Ý thức rõ mối đe dọa từ các tình huống cố định của Arsenal, đặc biệt sau khi thủng lưới từ phạt góc ở lượt đi, Chelsea sử dụng chiến thuật táo bạo. Khi Arsenal dàn quân trong vùng cấm, Liam Delap, Malo Gusto và Wesley Fofana đồng loạt bứt tốc lên phía trên, đứng chờ phản công gần khu vực giữa sân. Động thái khiến các cầu thủ Arsenal hoảng hốt, buộc phải rút người về theo kèm, làm giảm đáng kể quân số tấn công trong vùng cấm.

Bình luận trực tiếp trên sóng Sky Sports, Gary Neville tỏ rõ sự ngạc nhiên: "Ồ, đó là một tiểu xảo khá tinh quái. Chelsea đang thử một điều gì đó rất khác biệt". Jamie Redknapp thì đánh giá đây là cách làm thú vị nhằm hạn chế sự hỗn loạn mà Arsenal thường tạo ra từ phạt góc.

Ian Wright, cựu danh thủ Arsenal, cũng thừa nhận bất ngờ khi chứng kiến pha dàn xếp táo bạo này, cho rằng ông ngạc nhiên vì chiến thuật ấy chưa từng được áp dụng thường xuyên.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia thành hai luồng ý kiến. Có người cho rằng Rosenior xứng đáng được khen ngợi vì sự can đảm và sáng tạo, trong khi số khác chỉ biết lắc đầu trước chiêu trò lạ đời.

Dù không thể giúp Chelsea đảo ngược thế cờ, khoảnh khắc 3 cầu thủ áo xanh lao về giữa sân vẫn trở thành một trong những hình ảnh khó quên của trận đấu.

