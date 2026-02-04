Không thể cản Greenwood

Tiền đạo Mason Greenwood tỏa sáng, giúp Marseille có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Rennes rạng sáng 4/2, qua đó ghi tên mình vào vòng tứ kết Cúp Quốc gia Pháp.

Greenwood tỏa sáng trong màu áo Marseille.

Trước khi bước vào trận đấu với Rennes, Marseille gần như không còn đường lùi. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi vừa bị loại khỏi Champions League sau thất bại nặng nề 0-3 trên sân Club Brugge. Chưa dừng lại ở đó, cuối tuần qua họ tiếp tục gây thất vọng khi để Paris FC cầm hòa 2-2 tại Ligue 1, dù từng dẫn trước đối thủ hai bàn.

Trong bối cảnh đó, Marseille rất cần một chiến thắng trước Rennes để nuôi hy vọng giành danh hiệu ở mùa giải này. Và Greenwood tiếp tục tỏa sáng, góp công lớn trong thắng lợi của đội bóng thành phố cảng.

Phút 46, Amine Gouiri ghi dấu ấn khi kiến tạo để Greenwood dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt. Đây là lần thứ 30 chân sút này in dấu giày vào bàn thắng cho Marseille, bao gồm 22 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

Phong độ hiện tại của Greenwood giúp anh góp mặt trong nhóm những tiền đạo hiệu quả nhất Ligue 1, vượt mặt nhiều cái tên đáng chú ý như Ousmane Dembele, Desire Doue hay chính người đồng đội Pierre-Emerick Aubameyang.

Ngoài pha lập công của Greenwood, Marseille còn có thêm hai bàn thắng nữa do công của Gouiri và Aubameyang.

Chiến thắng trước Rennes giúp Marseille tạm thời giải tỏa áp lực và tiếp tục cuộc đua tranh danh hiệu tại Cúp Quốc gia Pháp. Ở Ligue 1, thầy trò HLV De Zerbi đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu PSG 9 điểm. Hai đội sẽ có trận đại chiến vào ngày 9/2 trên sân Parc des Princes, được xem là cơ hội để Marseille thu hẹp khoảng cách với đại diện thủ đô Paris.

