Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về League Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.

Arsenal vào chung kết Carabao Cup.

Bước vào trận đấu tại Emirates với lợi thế mong manh từ lượt đi, Arsenal sớm phải đối mặt sức ép lớn khi Chelsea buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn và liên tục thay đổi cấu trúc đội hình nhằm phá vỡ hệ thống phòng ngự của chủ nhà. Tuy nhiên, những nỗ lực ấy không mang lại số cơ hội đủ rõ ràng.

Arsenal chơi thận trọng, ưu tiên bảo toàn thành quả hơn là áp đặt thế trận. Điều đó khiến trận đấu diễn ra giằng co và căng thẳng, đặc biệt khi thời gian trôi dần về cuối. Emirates trở nên nặng nề, đúng với kịch bản quen thuộc trong nhiều trận cầu lớn của đội bóng mùa này.

Chelsea là đội tạo ra nhiều ý tưởng tấn công hơn. HLV Liam Rosenior liên tục điều chỉnh sơ đồ, từ hàng thủ năm người sang ba hoặc bốn hậu vệ.

Liam Delap dạt sang cánh phải, Marc Cucurella nhiều thời điểm bó vào trung lộ, còn Jorrel Hato rời hàng phòng ngự để hỗ trợ tuyến giữa. Tuy nhiên, ưu thế kiểm soát bóng không được chuyển hóa thành những pha dứt điểm đủ sức đánh bại hàng thủ Arsenal.

Arsenal thắng Chelsea 1-0 ở bán kết lượt về Carabao Cup.

Bước ngoặt đến ở phút 97, khi Chelsea đẩy cao toàn bộ đội hình. Từ một pha phản công nhanh, Declan Rice tung đường chọc khe chính xác để Kai Havertz thoát xuống đối mặt thủ môn Robert Sanchez. Tiền đạo người Đức xử lý bình tĩnh và dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà.

Havertz ăn mừng bằng cử chỉ chỉ tay vào huy hiệu Arsenal, trong bối cảnh anh từng là người ghi bàn quyết định giúp Chelsea vô địch Champions League năm 2021. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của anh kể từ khi trở lại sau chấn thương.

Chiến thắng này giúp Arsenal chấm dứt chuỗi bốn lần liên tiếp dừng bước ở bán kết trên mọi đấu trường kể từ chức vô địch FA Cup năm 2020. Đội bóng của Mikel Arteta sẽ góp mặt ở trận chung kết League Cup tại Wembley vào ngày 22/3, với cơ hội giành danh hiệu đầu tiên sau gần 5 năm.

Về phía Chelsea, những thử nghiệm chiến thuật mang lại sự mới mẻ về thế trận nhưng không đủ tạo khác biệt. Trước một hàng phòng ngự chắc chắn với sự ổn định của William Saliba và Gabriel Magalhães, đội khách rời giải trong tiếc nuối.

Arsenal không thắng áp đảo, nhưng thắng đúng thời điểm. Và trong một trận bán kết mà mọi sai lầm đều phải trả giá, khoảnh khắc lóe sáng của Havertz đã quyết định tất cả.