Đội nữ Arsenal nhận tiền thưởng kỷ lục

Rạng sáng 2/2, đội nữ Arsenal viết nên chương mới trong lịch sử khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA Women’s Champions Cup, sau chiến thắng kịch tính 3-2 ở hiệp phụ trước Corinthians tại sân Emirates.

Arsenal nhận khoản tiền thưởng kỷ lục 1,7 triệu bảng Anh.

Trận chung kết FIFA Women’s Champions Cup (Cúp Liên lục địa các CLB nữ thế giới) diễn ra hấp dẫn, khi Arsenal hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng nhà vô địch Brazil đều hai lần gỡ hoà. Phải đến phút 104 của hiệp phụ, khi Caitlin Foord mới ghi bàn ở để mang về chiến thắng.

Chức vô địch này cũng mang tính bước ngoặt lịch sử cho đội nữ Arsenal. "Pháo thủ" nhận khoản tiền thưởng kỷ lục 1,7 triệu bảng từ FIFA sau khi vô địch, khoản thưởng lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử một giải đấu bóng đá nữ cấp câu lạc bộ.

Chiến thắng này cũng tiếp tục khẳng định vị thế của đội nữ Arsenal trong làng bóng đá. Họ vẫn là đội bóng Anh duy nhất từng vô địch giải đấu cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Âu (Champions League).

Mùa trước, Arsenal gây sốc khi hạ cả Lyon lẫn Barcelona trên đường vô địch Champions League, nhờ thế giành quyền tham dự Cúp Liên lục địa các CLB nữ thế giới lần đầu tiên được FIFA tổ chức vào đầu năm nay.

Ở đấu trường quốc nội, không câu lạc bộ Anh nào khác sánh được với kỷ lục của Arsenal: 15 chức vô địch giải đấu, 14 FA Cup và 7 League Cup.

Highlights Leeds 0-4 Arsenal Arsenal phô diễn sức mạnh ấn tượng trên sân khách và giành 3 điểm thuyết phục tại vòng 24 Premier League hôm 31/1.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD