Ngả mũ trước siêu phẩm của Guler

Ban huấn luyện và các CĐV Real Madrid tôn vinh bàn thắng ngoạn mục từ giữa sân của Arda Guler, trong chiến thắng 4-1 trước Elche tại La Liga.

Tâm điểm trong chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Elche tại vòng 28 La Liga rạng sáng 15/3 thuộc về tiền vệ Arda Guler.

Trên sân Bernabeu, Guler khiến thủ môn Matias Dituro của Elche bất ngờ bằng một cú lốp bóng thông minh ở phút 89 để ấn định tỷ số. Bàn thắng được thực hiện từ khoảng cách 68,6 m, trở thành bàn thắng xa nhất trong 15 mùa La Liga gần nhất. Sau trận, HLV Alvaro Arbeloa mô tả đây là "tác phẩm nghệ thuật".

"Chúng ta nên đóng khung bàn thắng ấy và treo lên tường. Thật tuyệt vời. Tuyệt diệu. Tôi thấy mọi người giơ tay lên kinh ngạc, và tôi cũng vậy. Bàn thắng đó đáng giá để mua vé, thậm chí hai hoặc ba vé, chỉ để chứng kiến điều cậu ấy làm", HLV Arbeloa chia sẻ trên Real Madrid TV.

HLV Elche, Eder Sarabia, cũng thừa nhận: "Guler là một cầu thủ đáng kinh ngạc. Chúng tôi mất bóng không cần thiết, rồi một trong những cầu thủ hay nhất thế giới xuất hiện. Chúng tôi thủng lưới nhiều bàn thắng đẹp. Nhưng bên cạnh sự tức giận và buồn bã, với tư cách người yêu bóng đá, đây là bàn thắng không thể tin nổi".

Thủ môn Matías Dituro của Elche đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Bàn thắng của Guler không chỉ ấn định chiến thắng cho Real, nó còn trở thành khoảnh khắc lịch sử, được ca ngợi rộng rãi trên truyền thông và mạng xã hội như một siêu phẩm xứng đáng tranh giải Puskas.

AS bình luận Guler ghi một bàn thắng để đời từ khoảng cách gần 70 m, được xem là một khoảnh khắc thiên tài.

El Pais khẳng định tài năng trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ vẽ nên một tuyệt tác nghệ thuật và một "món đồ bảo tàng" mà người hâm mộ Real Madrid sẽ nhắc đến trong nhiều năm tới.

Chiến thắng này cũng giúp Real Madrid rút ngắn khoảng cách xuống còn 1 điểm so với đội dẫn đầu bảng Barcelona, tiếp tục tuần lễ hoàn hảo của "Los Blancos" sau màn vùi dập Man City 3-0 tại Champions League.