Phản ứng của Pep Guardiola khi kém Arsenal 9 điểm

Man City tiếp tục gặp khó trong cuộc đua vô địch Premier League mùa giải 2025/26.

Rạng sáng 15/3, Man City bị West Ham cầm hòa 1-1 ở vòng 30 Premier League. Kết quả này khiến thầy trò HLV Pep Guardiola bị bỏ lại phía sau tới 9 điểm so với đội đầu bảng Arsenal dù đá ít hơn đối thủ một trận. Cơ hội bảo vệ ngôi vương của đội bóng thành Manchester đang ngày càng trở nên khó khăn.

Dù vậy, HLV Pep Guardiola khẳng định Man City chưa từ bỏ tham vọng trong phần còn lại của mùa giải. Phát biểu sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết đội bóng của ông vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến những vòng cuối cùng.

“Cuộc đua vô địch ư? Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục”, Guardiola nói. “Đội bóng này có tinh thần tuyệt vời và sẽ luôn chiến đấu. Sau những nỗ lực rất lớn trong trận đấu tại Madrid, các cầu thủ vẫn thể hiện được sự quyết tâm. Chúng tôi là một tập thể mạnh và sẽ không dừng lại”.

HLV của Man City cũng nhấn mạnh rằng cuộc đua vẫn chưa hoàn toàn khép lại khi đội bóng của ông còn một trận chưa đấu. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu bù trên sân nhà, khoảng cách với Arsenal sẽ được rút ngắn xuống còn 6 điểm. Dù vậy, HLV Guardiola thừa nhận rằng Man City sẽ phải nỗ lực trong chặng đường còn lại nếu muốn tiếp tục bám đuổi đối thủ.

“Nếu cuối cùng nỗ lực của cả đội vẫn không thành, chúng tôi sẽ chúc mừng nhà vô địch. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, chúng tôi phải nỗ lực vì tập thể”, ông nói thêm.

Trong khi đó, nếu Arsenal giành thêm 16 điểm trong 7 trận còn lại, đội sẽ đăng quang Premier League mùa này, bất chấp kết quả của Man City.

