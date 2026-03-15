Al Nassr thăng hoa khi vắng Ronaldo

Rạng sáng 15/3, Al Nassr thắng đậm Al Khaleej 5-0 ngay trên sân khách ở vòng 26 Saudi Pro League.

Joao Felix gây ấn tượng với cú đúp bàn thắng.

Trong ngày thiếu vắng cả Cristiano Ronaldo và Sadio Mane, Al Nassr vẫn có màn trình diễn tưng bừng trên sân khách. Trận thắng 5 sao giúp đoàn quân của HLV Jorge Jesus vững ngôi đầu với 67 điểm, hơn đội đứng thứ 2, Al Hilal 3 điểm.

Ngay trong hiệp một, Al Nassr tạo sức ép dồn dập lên hàng thủ chủ nhà. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Al Hamdan tận dụng sai sót của hậu vệ đối phương để dứt điểm cận thành, mở tỷ số ở phút 30. Đến phút 54, Ayman Yahya vung chân từ cự ly gần sau pha đẩy bóng thiếu an toàn của thủ môn, nhân đôi cách biệt.

Trước sức chống cự yếu ớt của Al Khaleej, Joao Felix tỏa sáng với cú đúp, trước khi Angelo ghi bàn chốt hạ chiến thắng 5-0 cho đội bóng thủ đô. Ở vòng tiếp theo, Al Nassr chỉ phải đối đầu Al Najma, CLB đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Ronaldo vẫn chưa hẹn ngày trở lại, do đang dính chấn thương. Lúc này, ưu tiên của siêu sao người Bồ Đào Nha là điều trị dứt điểm vết đau, từ đó trở lại với thể trạng sung mãn nhất cho giai đoạn nước rút của mùa giải và quan trọng hơn là World Cup 2026 diễn ra vào hè năm nay.

