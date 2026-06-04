Mỹ nhân World Cup khiến mạng xã hội dậy sóng

Người mẫu nổi tiếng Ivana Knoll thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi đăng tải đoạn video AI mô phỏng cảnh cô ghi bàn cho Croatia trước tuyển Anh.

Người đẹp Croatia đã xây dựng lượng người theo dõi khổng lồ qua nhiều giải đấu quốc tế, đặc biệt là các kỳ World Cup.

Ivana Knoll, gương mặt từng nổi đình nổi đám tại các kỳ World Cup nhờ phong cách cổ vũ táo bạo, vừa trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với một video được tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong đoạn clip đăng trên Instagram, người mẫu Croatia xuất hiện như một cầu thủ của đội tuyển Croatia trong trận đấu với tuyển Anh. Video được xây dựng theo phong cách hoạt hình kỹ thuật số, với những tình huống hoàn toàn do AI tạo ra.

Knoll xuất hiện trong bộ trang phục màu đen bó sát trước khi thực hiện pha đi bóng qua hàng phòng ngự tuyển Anh và ghi bàn trong một sân vận động ảo. Tuy nhiên, thay vì gây ấn tượng bởi nội dung bóng đá, đoạn video lại khiến người xem chú ý vì hàng loạt lỗi hình ảnh và chuyển động thiếu tự nhiên.

Ở một tình huống, quả bóng bất ngờ di chuyển theo hướng khó hiểu khi Knoll thực hiện động tác dứt điểm. Một số cảnh khác cũng xuất hiện hiện tượng méo hình và chuyển động không đồng nhất, điều thường thấy ở các sản phẩm AI chưa được hoàn thiện.

Chính những chi tiết đó tạo nên làn sóng bình luận sôi nổi bên dưới bài đăng. Nhiều người xem tỏ ra thích thú trước sự kỳ quặc của đoạn video, trong khi không ít ý kiến cho rằng sản phẩm này giống một màn hài hước hơn là một nội dung bóng đá thực sự.

Một tài khoản bình luận: "Nhìn cách cô ấy sút bóng là đủ hiểu đây không thể là thật". Người khác đùa rằng: "Có tới ba quả bóng xuất hiện cùng lúc và cô ấy đá trúng cả ba".

Dù nhận nhiều phản ứng trái chiều, video vẫn nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Đây không phải lần đầu tiên Knoll trở thành hiện tượng trên các nền tảng xã hội nhờ những nội dung liên quan tới bóng đá.

Người đẹp Croatia xây dựng lượng người theo dõi khổng lồ qua nhiều giải đấu quốc tế, đặc biệt là các kỳ World Cup. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh, video cổ vũ đội tuyển Croatia cũng như những nội dung mang màu sắc bóng đá.

Lần này, thay vì những bộ ảnh quen thuộc, Ivana Knoll chọn cách tận dụng công nghệ AI để tạo nội dung mới. Tuy nhiên, những lỗi kỹ thuật xuất hiện trong đoạn clip lại vô tình trở thành chủ đề được bàn luận nhiều hơn cả pha ghi bàn vào lưới tuyển Anh.