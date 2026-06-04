World Cup 2026 hỗn loạn trước giờ khai mạc

Chỉ ít ngày trước trận khai mạc World Cup 2026, Mexico đối mặt làn sóng biểu tình dữ dội khi giáo viên đốt các mô hình quảng bá giải đấu ngay giữa thủ đô Mexico City.

World Cup 2026 còn chưa chính thức bắt đầu nhưng nước chủ nhà Mexico đã phải đối mặt với những hình ảnh không mong muốn.

World Cup 2026 còn chưa chính thức bắt đầu nhưng nước chủ nhà Mexico phải đối mặt với những hình ảnh không mong muốn. Tại Mexico City, các thành viên của công đoàn giáo viên CNTE phá dỡ và phóng hỏa hàng loạt mô hình cầu thủ khổng lồ được dựng lên để quảng bá cho World Cup.

Sự việc diễn ra trên một đại lộ lớn ở thủ đô, nơi đang trưng bày các tượng cầu thủ mặc áo đấu của nhiều đội tuyển quốc gia tham dự giải đấu. Theo truyền thông địa phương, những người biểu tình kéo đổ các mô hình cao khoảng 5 mét, lột bỏ trang phục bên ngoài rồi châm lửa đốt.

Không chỉ các tượng cầu thủ, nhiều quả bóng trang trí phục vụ hoạt động quảng bá World Cup cũng bị phá hủy.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh công đoàn CNTE liên tục tổ chức các cuộc biểu tình nhằm yêu cầu tăng lương và cải cách hệ thống lương hưu. Đây là một trong những tổ chức công đoàn có ảnh hưởng lớn nhất tại Mexico và đã dẫn đầu nhiều cuộc xuống đường trong những tuần gần đây.

Điều khiến giới chức nước chủ nhà lo ngại là các cuộc biểu tình không còn dừng lại ở những yêu sách lao động thông thường mà đang tận dụng sức nóng của World Cup để tạo áp lực lên chính phủ. Trong các cuộc tuần hành mới nhất, người biểu tình hô vang khẩu hiệu: "Quả bóng sẽ không lăn", như một lời cảnh báo rằng họ sẵn sàng tiếp tục các hoạt động phản đối trong thời gian giải đấu diễn ra.

Mexico là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada.

Tình hình căng thẳng đến mức Tổng thống Claudia Sheinbaum phải chuyển một cuộc gặp trực tiếp với đại diện công đoàn sang hình thức họp trực tuyến sau khi người biểu tình phong tỏa khu vực Dinh Quốc gia.

Trước đó, các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng chống bạo động cũng xảy ra gần quảng trường Zocalo nổi tiếng của Mexico City. Lãnh đạo công đoàn cho biết có ít nhất 5 người bị thương sau các vụ xô xát.

Làn sóng biểu tình còn bắt đầu tác động tới hoạt động kinh doanh tại trung tâm thủ đô. Nhiều doanh nghiệp lo ngại những bất ổn kéo dài sẽ ảnh hưởng tới lượng khách du lịch mà họ kỳ vọng đón nhận trong dịp World Cup.

Mexico là một trong ba quốc gia đồng đăng cai World Cup 2026 cùng Mỹ và Canada. Mexico City sẽ tổ chức trận khai mạc giải đấu, nhưng chỉ vài ngày trước giờ bóng lăn, công tác chuẩn bị đang bị phủ bóng bởi những cuộc biểu tình chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.