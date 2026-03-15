De Bruyne và Hojlund tỏa sáng

  • Chủ nhật, 15/3/2026 06:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Trong lần trở lại sân Maradona sau chấn thương dài hạn, Kevin De Bruyne giúp Napoli lội ngược dòng thắng Lecce 2-1 ở vòng 29 Serie A.

Napoli dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte có màn lội ngược dòng ấn tượng trước Lecce.

Rạng sáng 15/3, Lecce bất ngờ mở tỷ số ngay phút thứ 3 nhờ pha lập công của Jamil Siebert. Bàn thua sớm khiến Napoli gặp khó khăn trong hiệp một, nhưng mọi thứ thay đổi sau giờ nghỉ khi Conte tung vào sân Kevin De Bruyne.

Chỉ 46 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Napoli gỡ hòa 1-1 khi Matteo Politano kiến tạo chuẩn xác để Rasmus Hojlund đệm bóng cận thành. Đến phút 67, Politano tự mình ghi bàn quyết định từ đường chuyền của De Bruyne.

Sự trở lại của tiền vệ người Bỉ sau hơn 4 tháng vắng mặt vì chấn thương giúp Napoli tạo ra khác biệt, qua đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng và giành chiến thắng thứ ba liên tiếp.

Chiến thắng này giúp Napoli củng cố vị trí thứ 3, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Inter Milan xuống còn 9 điểm. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng vòng, đội bóng thành Milan gây thất vọng khi để Atalanta cầm hòa 1-1.

Inter Milan tiếp tục để mất điểm.

Dù dẫn trước từ sớm nhờ công của Esposito, HLV Chivu và các học trò lại gây thất vọng khi để Atalanta gỡ hòa ở phút 82. Đây là trận không thắng thứ 2 liên tiếp của Inter, sau trận thua AC Milan vòng trước.

Kết quả này khiến Inter Milan có nguy cơ bị AC Milan thu hẹp khoảng cách, đồng thời khiến cuộc đua vô địch Serie A hấp dẫn trở lại.

Tường Linh

De Bruyne Kevin de Bruyne Napoli

