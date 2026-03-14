Carrick đề nghị MU tống khứ 9 cầu thủ

HLV Michael Carrick được cho là gửi lên ban lãnh đạo MU danh sách các cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch.

Carrick muốn MU thay máu triệt để hè này.

Theo The Times, danh sách bao gồm Andre Onana, Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Diogo Dalot, Tyrell Malacia, Mason Mount, Manuel Ugarte và Casemiro.

Trong số này, ngoại trừ Casemiro thông báo chia tay CLB từ đầu năm, 8 cầu thủ còn lại đều còn hợp đồng với "Quỷ đỏ". Động thái này từ Carrick được kỳ vọng giúp MU có nguồn lực tài chính dồi dào hơn để đầu tư vào chuyển nhượng mùa hè.

Đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang tập trung xây dựng lại đội hình dưới thời ban lãnh đạo mới và hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí cao tại Premier League cũng như châu Âu.

Theo Manchester Evening News, "Quỷ đỏ" dự tính có thể kiếm tới khoảng 250 triệu bảng từ việc bán các cầu thủ trong danh sách Carrick đưa ra. Hojlund đang được Napoli mượn với điều khoản mua đứt 38 triệu bảng nếu đội bóng Italy đủ điều kiện dự Champions League.

Rashford được Barcelona cho mượn kèm tùy chọn mua đứt khoảng 30 triệu bảng. Onana đang khoác áo Trabzonspor theo dạng cho mượn mà không có điều khoản mua đứt, nhưng thủ môn này đang thu hút nhiều CLB quan tâm.

Dự kiến, Onana mang về khoản phí chuyển nhượng cho MU không dưới 30 triệu bảng. Trong khi đó, Mount được định giá không dưới 50 triệu bảng. Dalot hay Ugarte có thể giúp MU có thêm chi phí chuyển nhượng. Ngược lại, Sancho khả năng rời đội dưới dạng tự do.

